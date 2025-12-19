EU schválila půjčku Ukrajině, japonská centrální banka zvýšila sazby a německá spotřebitelská důvěra prudce klesá

Lídři Evropské unie se po dlouhém nočním jednání dohodli na dvouleté půjčce Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Japonská centrální banka zvýšila sazby na nejvyšší úroveň za 30 let, průzkumy ukazují rozdílný vývoj spotřebitelské nálady v Británii a Německu a TikTok zahájil proces oddělení od mateřské společnosti ByteDance prostřednictvím prodeje konsorciu vedenému Oraclem.
Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct.
Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.
V
rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství
www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké
zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez
zpoždění a v plné verzi.
Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus -
sms a e-mailové zpravodajství, data
z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis,
rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy
vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje
a kalkulátory... více