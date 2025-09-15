Hledat v komentářích

Detail - video  

PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál

15.09.2025 17:35, aktualizováno: 15.9. 17:35
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Americký Fed pravděpodobně sníží sazby o 25 bazických bodů, přičemž trh bude sledovat hlavně výhled dalšího uvolňování politiky. Dánský energetický koncern Orsted zahajuje rozsáhlý úpis akcií v hodnotě 60 miliard DKK, aby pokryl finanční potřeby spojené s projektem Sunrise Wind.

Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu na více než 2 mld Kč
15.09.2025 10:06
Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu na více než 2 mld Kč
Tabáková společnost Philip Morris International zdvojnásobí svou inves...
Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá
15.09.2025 10:33
Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá
Bret Taylor, předseda představenstva OpenAI, vnímá současnou situaci k...
Čína zvyšuje tlak při jednáních s Washingtonem, obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel
15.09.2025 11:31
Čína zvyšuje tlak při jednáních s Washingtonem, obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel
Čínské úřady rozhodly, že společnost Nvidia porušila antimonopolní zák...
Evropa začíná týden většinou růstově, francouzské dluhopisy setřásají horší rating
15.09.2025 11:33
Evropa začíná týden většinou růstově, francouzské dluhopisy setřásají horší rating
Evropské akciové trhy se sice v úvodu týdne na směru neshodnou, poziti...


PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál
15.09.2025 17:35, aktualizováno: 15.9. 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál (660x)  
Americký Fed pravděpodobně sníží sazby o 25 bazických bodů, přičemž t...
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
12.09.2025 16:02
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč? (3080x)
Úvodní díl podcastu Trhy & Bohatství s hlavním ekonomem ČSOB Priva...
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?
12.09.2025 6:34
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější? (1581x)  
Evropa se s Donaldem Trumpem po několika měsících jednání dohodla na r...
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?
10.09.2025 14:50
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost? (2449x)
Trhy čekají na inflační data a drží se maxim, dolar oslabuje, zlato...
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
10.09.2025 10:00, aktualizováno: 10.9. 13:04
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem (1548x)  
Třaskavé téma amerických cel a případných dopadů na Česko od 10:00 živ...
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500
08.09.2025 18:09, aktualizováno: 8.9. 18:09
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500 (3809x)  
Minulý týden si uzmula velkou část pozornosti investorů makrodata, kte...
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
01.09.2025 17:23
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice (4867x)  
Nový týden bude na rozdíl od toho předešlého hodně zaměřený na makroek...
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat
25.08.2025 18:03
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat (4714x)
Česko se vrací mezi nejšťastnější země světa, veřejný sektor plánuje r...
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
22.08.2025 12:08
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě (4351x)
Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozh...
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
18.08.2025 18:28, aktualizováno: 18.8. 18:28
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze (3450x)
Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, změny v portfoliu Berkshir...
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
12.08.2025 18:48
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR (4361x)
Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení s...
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká
06.08.2025 13:25
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká (4795x)
Trhy zažily turbulentní týden plný překvapení – náladu investorů ovliv...
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma
04.08.2025 19:20, aktualizováno: 4.8. 19:20
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma (3907x)  
Tento týden nás čeká opět velké množství firemních výsledků, vedle nic...


