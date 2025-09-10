Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?

10.09.2025 14:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Trhy čekají na inflační data a drží se maxim, dolar oslabuje, zlato posiluje. V čem vidí příležitost makléř Patria Finance Matěj Vlček? A co říká na překvapivě silný výhled Oraclu a restrukturalizaci u dánského farmaceutického giganta Novo Nordisk?

 


Patria Podcasts · inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:
00:00:16 Trhy čekají na inflaci
00:01:29 Vývoj na dluhopisovém trhu
00:02:30 Zlato roste
00:03:15 Technická analýza S&P 500
00:04:57 Investiční tipy
00:08:56 Výhled Oracle
00:09:53 Restrukturalizace Novo Nordisk

Fed a inflační data

„Trhy posilují na základě toho, že Fed v posledních týdnech avizuje, že pokud si bude muset vybrat mezi inflací a trhem práce, tak si vybere podpoření trhu práce,“ uvedl Vlček. Investoři nyní očekávají tři snížení sazeb Fedu, první už v září. Spekuluje se i o úvodním snížení o 50 bazických bodů, avšak podle futures je tato pravděpodobnost jen kolem 13 –14 %. „Upřímně si ani nemyslím, že by to bylo pozitivní, protože vždycky, když Fed snižuje výrazně, tak dává najevo, že trošku už přeutáhl šroubky ekonomiky,“ dodal makléř.

Dluhopisy, dolar a příležitost pro Evropany

V reakci na makroekonomiku také klesají výnosy amerických státních dluhopisů, což nahrává i politice Donalda Trumpa a americkému refinancování státního dluhu. Slabší dolar ale otevírá dveře také evropským investorům: „Začátkem roku byl dolar–koruna 24,5, teď jsme pod 21, takže za mě příležitost k nákupu dolarů pro dlouhodobé investory,“ domnívá se Vlček.

Zlato jako pojistka

Rostoucí ceny zlata jsou spojené nejen s očekáváním vyšší inflace, ale i s geopolitickými riziky a opatrností investorů. „To zlato je "pojistka" i vzhledem ke geopolitickým rizikům a taky proti inflaci,“ vysvětluje makléř.

Technický pohled na S&P 500

Index S&P 500 se stále nachází v rostoucím trendu, avšak toto tempo slábne. „Momentum se z trhu vytrácí, upozorňuje Vlček a dodává, že září je historicky nejhorší měsíc pro akcie v Americe. Přesto dlouhodobé investice podle něj stále dávají smysl.

Investiční tipy

Z velkých technologických titulů zůstává makléř věrný Amazonu a Googlu. „Google se nachází na svých historických maximech, přesto ho vnímám jako dlouhodobě zajímavý titul,“ řekl. Na zajímavých úrovních se podle něj nachází také Mercadolibre, které si prošlo korekcí z 2600 na 2300 USD, či AMD po korekci ze 180 na 150 USD.

Z defenzivnějších sektorů zmínil Novo Nordisk, který po 60–70% propadu představuje příležitost, ovšem s notnou dávkou trpělivosti kvůli probíhající restrukturalizaci. Za nejrizikovější tip označil Duolingo: „Tahle společnost ze strachu odepsala 50 %, což mi přijde zajímavá příležitost.“

Lepší zítřky pro Oracle a Novo Nordisk

Oracle investory zaujal výhledem v oblasti cloudové infrastruktury a AI. „Aktuálně ty výsledky nepřekonaly očekávání, ale přesto ta akcie je plus 30 % v pre-marketu. Trh nezajímá, jestli splnili výsledky, ale výhled na budoucnost,“ komentoval Vlček.

Novo Nordisk mezitím oznámil propouštění 9000 zaměstnanců, tedy 11 % jeho globální pracovní síly. Podle Vlčka to trh hodnotí pozitivně: „Novo Nordisk opravdu něco dělá a tu svoji situaci řeší."

 

Čtěte více:

Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu
09.09.2025 22:02
Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu
Americké akciové trhy v úterý předváděly klidné, až spořádané obchodov...
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
10.09.2025 8:27
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
Apple v úterý představila čtyři nové modely iPhonů, novou verzi svých ...
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
10.09.2025 9:49
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
Výsledky Oracle nebyly v prvním finančním čtvrtletí společnosti nijak ...
Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
10.09.2025 12:55
Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
Farmaceutická společnost Novo Nordisk, známá mimo jiné díky lékům Ozem...
Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek
10.09.2025 13:23
Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek
Americká softwarová společnost Oracle zahájila fiskální rok 2026 mimoř...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?
10.09.2025 14:50
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost? (702x)
Trhy čekají na inflační data a drží se maxim, dolar oslabuje, zlato...
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
10.09.2025 10:00, aktualizováno: 10.9. 13:04
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem (809x)  
Třaskavé téma amerických cel a případných dopadů na Česko od 10:00 živ...
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500
08.09.2025 18:09, aktualizováno: 8.9. 18:09
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500 (3113x)  
Minulý týden si uzmula velkou část pozornosti investorů makrodata, kte...
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
01.09.2025 17:23
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice (4570x)  
Nový týden bude na rozdíl od toho předešlého hodně zaměřený na makroek...
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat
25.08.2025 18:03
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat (4625x)
Česko se vrací mezi nejšťastnější země světa, veřejný sektor plánuje r...
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
22.08.2025 12:08
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě (4269x)
Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozh...
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
18.08.2025 18:28, aktualizováno: 18.8. 18:28
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze (3386x)
Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, změny v portfoliu Berkshir...
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
12.08.2025 18:48
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR (4300x)
Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení s...
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká
06.08.2025 13:25
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká (4698x)
Trhy zažily turbulentní týden plný překvapení – náladu investorů ovliv...
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma
04.08.2025 19:20, aktualizováno: 4.8. 19:20
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma (3853x)  
Tento týden nás čeká opět velké množství firemních výsledků, vedle nic...
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
31.07.2025 17:08
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu (4605x)
Trumpova obchodní ofenziva, nejednotný Fed a silné výsledky technologi...
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá
28.07.2025 17:33
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá (3193x)  
Zpráva, se kterou vstupujeme do nového týdne, je oznámení obchodní doh...
Traders Talk: Alphabet září, Tesla zklamala a 3+1 akcie, které teď sledovat
25.07.2025 14:09
Traders Talk: Alphabet září, Tesla zklamala a 3+1 akcie, které teď sledovat (4031x)
Napětí kolem celní politiky Donalda Trumpa, oslabující dolar a nejist...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře