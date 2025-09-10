Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?

Trhy čekají na inflační data a drží se maxim, dolar oslabuje, zlato posiluje. V čem vidí příležitost makléř Patria Finance Matěj Vlček? A co říká na překvapivě silný výhled Oraclu a restrukturalizaci u dánského farmaceutického giganta Novo Nordisk?
Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.
Obsah:
00:00:16
Trhy čekají na inflaci
00:01:29
Vývoj na dluhopisovém trhu
00:02:30 Zlato
roste
00:03:15
Technická analýza S&P 500
00:04:57
Investiční tipy
00:08:56
Výhled Oracle
00:09:53
Restrukturalizace Novo Nordisk
Fed a inflační data
„Trhy posilují na základě toho, že Fed v posledních týdnech avizuje, že pokud si bude muset vybrat mezi inflací a trhem práce, tak si vybere podpoření trhu práce,“ uvedl Vlček. Investoři nyní očekávají tři snížení sazeb Fedu, první už v září. Spekuluje se i o úvodním snížení o 50 bazických bodů, avšak podle futures je tato pravděpodobnost jen kolem 13 –14 %. „Upřímně si ani nemyslím, že by to bylo pozitivní, protože vždycky, když Fed snižuje výrazně, tak dává najevo, že trošku už přeutáhl šroubky ekonomiky,“ dodal makléř.
Dluhopisy, dolar a příležitost pro Evropany
V reakci na makroekonomiku také klesají výnosy amerických státních dluhopisů, což nahrává i politice Donalda Trumpa a americkému refinancování státního dluhu. Slabší dolar ale otevírá dveře také evropským investorům: „Začátkem roku byl dolar–koruna 24,5, teď jsme pod 21, takže za mě příležitost k nákupu dolarů pro dlouhodobé investory,“ domnívá se Vlček.
Zlato jako pojistka
Rostoucí ceny zlata jsou spojené nejen s očekáváním vyšší inflace, ale i s geopolitickými riziky a opatrností investorů. „To zlato je "pojistka" i vzhledem ke geopolitickým rizikům a taky proti inflaci,“ vysvětluje makléř.
Technický pohled na S&P 500
Index S&P 500 se stále nachází v rostoucím trendu, avšak toto tempo slábne. „Momentum se z trhu vytrácí, upozorňuje Vlček a dodává, že září je historicky nejhorší měsíc pro akcie v Americe. Přesto dlouhodobé investice podle něj stále dávají smysl.
Investiční tipy
Z velkých technologických titulů zůstává makléř věrný Amazonu a Googlu. „Google se nachází na svých historických maximech, přesto ho vnímám jako dlouhodobě zajímavý titul,“ řekl. Na zajímavých úrovních se podle něj nachází také Mercadolibre, které si prošlo korekcí z 2600 na 2300 USD, či AMD po korekci ze 180 na 150 USD.
Z defenzivnějších sektorů zmínil Novo Nordisk, který po 60–70% propadu představuje příležitost, ovšem s notnou dávkou trpělivosti kvůli probíhající restrukturalizaci. Za nejrizikovější tip označil Duolingo: „Tahle společnost ze strachu odepsala 50 %, což mi přijde zajímavá příležitost.“
Lepší zítřky pro a Novo Nordisk
Oracle investory zaujal výhledem v oblasti cloudové infrastruktury a AI. „Aktuálně ty výsledky nepřekonaly očekávání, ale přesto ta akcie je plus 30 % v pre-marketu. Trh nezajímá, jestli splnili výsledky, ale výhled na budoucnost,“ komentoval Vlček.
Novo Nordisk mezitím oznámil propouštění 9000 zaměstnanců, tedy 11 % jeho globální pracovní síly. Podle Vlčka to trh hodnotí pozitivně: „Novo Nordisk opravdu něco dělá a tu svoji situaci řeší."