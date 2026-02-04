Hledat v komentářích

Technologické tituly znovu oslabily

04.02.2026 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes kolísaly, protože investoři pokračovali v rozsáhlé rotaci z největších technologických firem do širšího spektra společností citlivějších na zlepšující se ekonomické podmínky. Velké technologické firmy, které dříve působily jako bezpečný přístav v období nejistoty, tentokrát táhly trh dolů. Bitcoin výrazně oslabil.

Ráno akcie prohlubovaly ztráty, ale část poklesu se zmírnila poté, co Axios uvedl, že plánované jaderné rozhovory mezi USA a Íránem se na pátek vracejí do hry. Zatímco index S&P 500 mírně oslabil, většina jeho titulů rostla, což odráželo probíhající přelévání kapitálu do širšího trhu. Nasdaq 100 klesl o 1,5 %. Největší tlak byl cítit v polovodičích, když akcie AMD propadly o 16 % po slabém výhledu. Softwarové firmy pokračovaly v rozsáhlém výprodeji.

Analytici upozorňují, že nynější pohyby lze číst dvěma způsoby. Technologické tituly mohou být stále příliš drahé, zároveň však širší růst napříč trhem naznačuje zlepšující se fundamenty ekonomiky. Klíčovým tématem nadcházejících dní budou další kvartální výsledky velkých technologických společností. Alphabet, jeden z lídrů loňské skupiny Magnificent Seven, zveřejní výsledky po uzavření trhu. Rotace z technologií do menších firem a hodnotových titulů sílí. Rovnoměrně vážená verze indexu S&P 500 dnes vzrostla o 1,1 %, což potvrzuje širší zapojení trhu.

Softwarový sektor je pod tlakem kvůli obavám, že umělá inteligence zasáhne tradiční obchodní modely. Podle eToro však řada softwarových firem stále vykazuje solidní růst tržeb i zisků a očekávání analytiků se nadále zlepšuje. Prodejní panika podle komentářů rychle přibližuje sektor k přeprodaným úrovním. Největší otázkou však zůstává valuace, protože po odeznění výprodeje může být strop ochoty investorů platit za budoucí růst nižší než dříve.

Skupina softwarových firem v rámci indexu S&P 500 klesla od říjnového maxima o více než 25 %. Průměrná hloubka medvědího trhu v tomto sektoru je podle historických dat zhruba 33 % a nejhorší pokles během finanční krize přesáhl 53 %. Část analytiků proto upozorňuje, že krátkodobý technický odraz může být blízko, ale střednědobý trend zůstává nejistý.

Podle Wolfe Research současné výprodeje představují další z řady AI strachů, který tentokrát zasáhl především software. Pro investory se nabízí příležitost zejména v AI polovodičích a ve spotřebitelských sektorech. Trh zároveň začíná oceňovat AI opatrněji, nikoli opouštět téma jako celek. Brookfield Asset Management uvedl, že pokles softwarových firem otevírá investiční příležitosti, protože trh často v panice přehání.

Obavy z narušení tradičních softwarových modelů posunuly ceny řady firem o 20 % níže od začátku roku. Podle dat S3 Partners to znamená zhruba 24 miliard dolarů zisků pro short-sellery. Přesto řada analytiků připomíná, že americká ekonomika stále roste nad trendem a výhled růstu zisků pro rok 2026 zůstává dvojciferný napříč technologickými i netechnologickými sektory.

Podle Nationwide jde stále o technickou rotaci, nikoli fundamentální zlom. Čtvrtletní výsledková sezóna zatím ukazuje pokračující dvouciferný růst zisků, robustní marže a zlepšující se podnikové nálady. UBS nadále očekává růst amerických akcií a potvrzuje cíl pro index S&P 500 na 7 700 bodů do konce roku. Banka doporučuje diverzifikaci a zvýšení expozice do finančního sektoru, zdravotnictví, utilit a spotřebního zboží, doplněné o vybrané příležitosti v Asii a Evropě.

Z firemních zpráv zaujalo, že Nvidia je blízko investice 20 miliard dolarů do OpenAI v rámci nového kola financování. SpaceX jedná s bankami mimo USA o připravovaném IPO. Amazon představil vylepšenou verzi asistentky Alexa. Texas Instruments plánuje koupit Silicon Laboratories za 7,5 miliardy dolarů. Adobe zvýšilo výdaje na marketing na 1,4 miliardy dolarů. Nasdaq plánuje rychlejší přidávání nových velkých firem do indexu Nasdaq 100 . New York Times zklamal vyššími náklady, Washington Post začal propouštět. Target uznává ztrátu důvěry zákazníků. Chipotle očekává slabší rok 2026. Uber oznámil investice do autonomního řízení, Ford jedná s Geely o využití kapacit v Evropě a Eli Lilly zveřejnil silný výhled díky poptávce po lécích na hubnutí.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,53 %, NASDAQ 100: -1,74 % a Dow Jones : +0,52 %.



Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
