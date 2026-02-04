Hledat v komentářích

Detail - články
Alphabet překonal odhady. Letos plánuje utratit mnohem více, než investoři čekali

Alphabet překonal odhady. Letos plánuje utratit mnohem více, než investoři čekali

04.02.2026 22:46
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

 

Uprostřed týdne, který se prozatím nese v duchu velkého výprodeje na technologických akciích, přišla v rámci výsledkové sezony řada na Alphabet. Ten sice očekávání trhu v tržbách a ziskovosti za loňské čtvrté čtvrtletí naplnil, investory ale překvapil výrazně vyššími plánovanými kapitálovými výdaji v tomto roce. Reakce? Akcie v aftermarketu nejprve propadaly o 7,5 procenta, o pár desítek minut později se však přelily do plusu o dvě procenta.

Upravený zisk na akcii mateřské společnosti Googlu činil 2,82 dolaru, což bylo 17 centů nad odhady. Tržby stouply meziročně o 18 procent na 113,83 miliardy dolarů, přičemž trh počítal s 111,4 mld. USD. Tržby z Google Cloudu potěšily ještě více, když vzrostly meziročně o 48 procent na 17,66 miliardy dolarů, trh přitom čekal „jen“ 16,2 miliardy.

Odhady pak Alphabet roztříštil v případě kapitálových výdajů, které pro letošek vidí mezi 175 a 185 mld. USD, zatímco analytici počítali pouze s 119,5 mld. USD. Jedná se téměř o dvojnásobek capexů za rok 2025. Společnost tak ve výdajích na AI nehodlá polevovat, ba naopak.

Generální ředitel Sundar Pichai tvrdí, že masivní investice se doposud vyplácejí. „Vidíme, že naše investice do AI a infrastruktury přinášejí napříč celou firmou růst a nové příjmy. Vyhledávání zaznamenalo nejvyšší používání v historii, přičemž AI nadále přináší expanzivní efekt,“ uvedl.

Google se snaží přeformátovat svůj byznys pro věk umělé inteligence a udržet uživatele na svém vyhledávači i přesto, že mohou využít chatboty od konkurentů. Společnost rychle vylepšila svůj model Gemini a integrovala ho do všech svých produktů. Aplikace má v současnosti 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Celý sektor spoléhá na pokrok Googlu, který dodává až milion svých specializovaných AI čipů AI startupu Anthropic, čímž si upevňuje pozici klíčového dodavatele infrastruktury v oblasti AI. Gemini bude také poskytovatelem AI pro Siri na iPhonech od Applu, připomněla agentura Bloomberg.

Z konkrétních jednotek překonaly ve čtvrtém kvartálu vedle Google Cloudu očekávání také Google Advertising (82,28 mld. USD, meziročně +14 %) nebo Google Search (63,07 mld. USD, meziročně +17 %). Lehce naopak zaostaly YouTube Ads (11,38 mld. USD, meziročně +8,7 %) či Other Bets (370 mil. USD, meziročně -7,5 %).


