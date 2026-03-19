Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají

oznámil raketový růst tržeb a zisku díky extrémní poptávce po pamětech pro AI, přesto to nestačilo. Investory totiž znepokojilo, že společnost bude muset dramaticky zvýšit kapitálové výdaje na výrobu HBM a dalších pokročilejších čipů. Tyto investice jsou nezbytné kvůli obrovskému globálnímu nedostatku pamětí, který podle lidí z odvětví potrvá několik let. Akcie tak i přes působivý růst firmy v premarketu klesají.
Ve druhém fiskálním čtvrtletí na tržbách vygeneroval 23,9 miliardy dolarů, což je meziročně téměř trojnásobný nárůst. Zisk na akcii se vyšplhal na 12,20 dolaru. Odhady trhu byly výrazně nižší: tržby byly v průměru na 19,7 mld. USD a zisk na akcii na devíti dolarech.
Skvělou zprávu o hospodaření podtrhl i silný výhled. Za třetí fiskální kvartál očekává tržby ve výši 33,5 miliardy dolarů, zatímco průměrný odhad analytiků byl „jen“ 23,7 mld. USD. Bez započítání některých položek bude zisk činit přibližně 19,15 dolaru na akcii, oproti projekci 11,29 dolaru.
Silné výsledky a optimistickou prognózu největšího amerického výrobce počítačových paměťových čipů ale podle agentury Bloomberg zastínily kapitálové výdaje, které v tomto fiskálním roce (trvajícím do srpna 2026) překročí 25 miliard dolarů. Analytici zde počítali s částkou o přibližně 2,5 mld. USD nižší. navíc dodal, že výdaje v roce 2027 se oproti předchozímu roku zvýší o více než 10 miliard dolarů.
„Předpokládáme, že naše kapitálové výdaje ve fiskálním roce 2027 se smysluplně zvýší,“ řekl generální ředitel Sanjay Mehrotra během konferenčního hovoru. Vysoké výdaje odrážejí náklady na udržení kroku s nenasytnou poptávkou po paměťových čipech Micronu, zejména po vysokorychlostních komponentách používaných v oblasti umělé inteligence.
Akcie společnosti, které jinak letos před zveřejněním výsledků vzrostly o 62 procent, se proto nejspíš propadly. V aftermarketu ztrácely téměř pět procent, dnes ráno v premarketu u nich svítilo minus 4,5 procenta.
Ceny pamětí prudce rostou kvůli nedostatku, který způsobila vysoká poptávka po AI. Paměti s vysokou šířkou pásma jsou totiž klíčové pro přenos dat potřebný pro trénování a provoz AI modelů. To vedlo výrobce pamětí k tomu, aby alokovali více produkce na tyto objednávky s vyšší marží, což poškodilo dodávky jiných typů pamětí a způsobilo cenové výkyvy.
Trhu v tomto sektoru dominují pouze tři dodavatelé: , Samsung Electronics a SK Hynix. Očekává se, že poptávka zůstane silná i v nadcházejících letech. Nedostatek pamětí těmto firmám sice pomohl, na druhé straně přinesl těžkosti pro širší technologický průmysl a spotřebitele. Omezená nabídka „obyčejných“ čipů pro spotřební elektroniku totiž zvýšila ceny a snížila počet chytrých telefonů a počítačů, které se mají letos na trh dostat.
Například minulý měsíc uvedla, že ceny pamětí se v aktuálním čtvrtletí oproti předchozímu období zhruba zdvojnásobily, připomíná Bloomberg. Globální nedostatek pravděpodobně přetrvá dalších čtyři až pět let kvůli endemickým omezením ve výrobě polovodičů, uvedl tento týden Chey Tae-won, šéf SK Group.