Microsoft smetl pochybnosti ze stolu a jasně ukázal, jaký přínos mají investice do AI

Blábolíš absolutní nesmysly, porovnáváš jablka a hrušky a tvrdíš, že je to totéž. Ne, není to totéž! Dot.com bublina splaskla u firem, které měli valuace jako např. dnes ELONka MUSKová a její Tesla či SpaceX. Nic to negenerovalo a očekávalo se, že to někdy v budoucnu něco generovat bude. Porovnávat Alphabet či Microsoft s těmito případmi, může jen méně gramotný investor resp. v dnešní době "odborník na zelené tlačítko - kup ihned & červené tlačítko - prodej ihned". Prostuduj si dané reporty těchto firem a pak zřejmě stejně nepochopíš o čem ty reporty jsou. Dnes je opravdu katastrofa, kdo všechno si hraje na investora a na internetu píše ty své "vize". Co se týče indexů, indexy je to nejhorší co na investici může být. Je to skvělý podnik na to jak z lidí tahat peníze do nesmyslných projektů a pak je odepsat. Kdyby dnes v indexech nebyl BigTech, tak ten výkon by byl po očištění o inflaci a společnosti, které v něm už dnes nejsou katastrofální.
Věštec z ...
Tak ono Brk je taky index s největší pozicí v jabku.
Velkamedvědice
Je možné, že časem bude největší pozicí Alphabet, dejme tomu čas. BRK rozhodně není index, základ portfolia tvoří pár společností a navíc je rebalancují. Aktuálně největší pozice je cash tj. krátkodobé státní pokladní poukázky + střednědobé státní dluhopisy. Nákupem BRK nespekuluji defakto na nic. Nemyslím si, že silně poroste v blízké budoucnosti, na to by museli oněch cca 400 mld USD mít zainvestovány a to není "na pořadu dne" i dle Abela. Spíše BRK beru jako širokou diverzifikaci napříč trhem, myšleno přímo vlastněné podniky BRK, ne cenné papíry v portfoliu BRK.
Věštec z ...
Klídek, není to tak dávno, co jsem tu psal, že MS kupuji. Předchozí příspěvek nebyl ke konkrétní firmě, ale k naivitě představy "management velké firmy automaticky ví co dělá a dělá to dobře, protože ta firma je velká". No a pokud jde o indexy, tak to popsané chování (je tam BigTech, špatní vypadnou...) je přeci v samotné podstatě indexu, takže tvrdit, že indexy jsou na investování automaticky špatně, je nesmysl.
intfo