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    Microsoft smetl pochybnosti ze stolu a jasně ukázal, jaký přínos mají investice do AI

    Microsoft smetl pochybnosti ze stolu a jasně ukázal, jaký přínos mají investice do AI

    30.07.2026 13:01
    Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

    Microsoft zveřejnil výsledky, které výrazně uklidnily obavy investorů ohledně návratnosti masivních investic do umělé inteligence. Společnost překonala očekávání trhu na tržbách, zisku i růstu cloudové platformy Azure a současně ukázala rychle rostoucí adopci nástrojů Copilot napříč firemním segmentem, komentuje výsledky analytik Jakub Blaha.

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      Patria
      30.07.2026 14:25

      Doporučuji se nad sebou zamyslet. Jednou predikujete u společnosti X pád, aby po velmi krátké době jste predikovali růst. Potom zase pád - růst - pád -růst. Kdy Vám vyjde aspoň nějaká predikce? Prospěšnější budete u VVP ( veřejně prospěšných prací ) byť se obávám, že manuální prací se minimálně zmrzačíte. To, ale patří k riziku "podnikání".
      Věštec z ...
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      30.07.2026 13:27

      Jak jsem psal i včera, určitě ví, co dělají a ví proč ty investice. Počítače = Microsoft. Internet = Google. Život = Coca Cola :-)
      ZN
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        30.07.2026 13:53

        Stejně jako to věděli u předchozích historických bublin, třeba dotcom, nebo hypoteční krize? Z firem, které byly v SP500 před 50 lety jich tam zůstalo do dnešního dne asi tak 15%, ano část zmizela fúzemi a akvizicemi, část poklesem kapitalizace, číst bankroty. Průměrná doba v indexu je asi 20 let. Ale možná má dnes někdo dojem, že je to jiné a všichni ví co dělají a bubliny a pády se už konat nebudou :-)
        intfo
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          30.07.2026 14:23

          Blábolíš absolutní nesmysly, porovnáváš jablka a hrušky a tvrdíš, že je to totéž. Ne, není to totéž! Dot.com bublina splaskla u firem, které měli valuace jako např. dnes ELONka MUSKová a její Tesla či SpaceX. Nic to negenerovalo a očekávalo se, že to někdy v budoucnu něco generovat bude. Porovnávat Alphabet či Microsoft s těmito případmi, může jen méně gramotný investor resp. v dnešní době "odborník na zelené tlačítko - kup ihned & červené tlačítko - prodej ihned". Prostuduj si dané reporty těchto firem a pak zřejmě stejně nepochopíš o čem ty reporty jsou. Dnes je opravdu katastrofa, kdo všechno si hraje na investora a na internetu píše ty své "vize". Co se týče indexů, indexy je to nejhorší co na investici může být. Je to skvělý podnik na to jak z lidí tahat peníze do nesmyslných projektů a pak je odepsat. Kdyby dnes v indexech nebyl BigTech, tak ten výkon by byl po očištění o inflaci a společnosti, které v něm už dnes nejsou katastrofální.
          Věštec z ...
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            Véštec
            30.07.2026 15:41

            Tak ono Brk je taky index s největší pozicí v jabku.
            Velkamedvědice
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              Re: Véštec
              30.07.2026 16:11

              Je možné, že časem bude největší pozicí Alphabet, dejme tomu čas. BRK rozhodně není index, základ portfolia tvoří pár společností a navíc je rebalancují. Aktuálně největší pozice je cash tj. krátkodobé státní pokladní poukázky + střednědobé státní dluhopisy. Nákupem BRK nespekuluji defakto na nic. Nemyslím si, že silně poroste v blízké budoucnosti, na to by museli oněch cca 400 mld USD mít zainvestovány a to není "na pořadu dne" i dle Abela. Spíše BRK beru jako širokou diverzifikaci napříč trhem, myšleno přímo vlastněné podniky BRK, ne cenné papíry v portfoliu BRK.
              Věštec z ...
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            30.07.2026 15:34

            Klídek, není to tak dávno, co jsem tu psal, že MS kupuji. Předchozí příspěvek nebyl ke konkrétní firmě, ale k naivitě představy "management velké firmy automaticky ví co dělá a dělá to dobře, protože ta firma je velká". No a pokud jde o indexy, tak to popsané chování (je tam BigTech, špatní vypadnou...) je přeci v samotné podstatě indexu, takže tvrdit, že indexy jsou na investování automaticky špatně, je nesmysl.
            intfo
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