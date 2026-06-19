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Eisman: Pozornost se může přesouvat k AI firmám, které nemusí navyšovat kapitál pro své investice

Eisman: Pozornost se může přesouvat k AI firmám, které nemusí navyšovat kapitál pro své investice

19.06.2026 10:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Steve Eisman, který vešel ve známost zejména díky svým investicím a postojům kolem finanční krize roku 2008, se již nějakou dobu vyjadřuje skepticky k současnému dění na americkém akciovém trhu. Přesněji řečeno k umělé inteligenci, jejímu potenciálu a s ní souvisejícím investicím velkých technologických firem. Nyní ve svých pravidelných komentářích poukázal na to, že Google vydá akcie v hodnotě kolem 80 miliard dolarů. Co to podle investora indikuje?

Eisman připomněl, že Google doposud financoval své investice do AI tím, co sám vydělal na hotovosti „plus trocha dluhu“. Nyní jsou ale už jeho investice tak vysoké, že není schopný je tímto způsobem ufinancovat a obrací se proto k akciovému trhu. Podle Eismana se mluví o tom, že Microsoft a možná i další společnosti udělají podobný krok. A jde o další známku, že z technologických softwarových společností nenáročných na investice se staly společnosti hardwarové a kapitálově velmi náročné.

Eisman dodal, že jedna věc je držet akcie technologických firem v případě, že své investice financují tím, co vydělají. Druhá věc je držet je v případě, že si investorům říkají o další peníze. Následující graf ukazuje, jak si v minulosti vedl akciový trh (oslabení z předchozího vrcholu na dno) poté, co na něm proběhla výrazná vlna vydávání nových akcií.

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Zdroj: X, RIA

Eisman zmínil i Softbank. Tedy japonskou banku investující do softwarových společností. Má významnou pozici i v akciích OpenAI, kterou podle dostupných informací chtěla použít jako kolaterál pro úvěr. Tento podíl by měl mít podle posledních valuací hodnotu asi 65 miliard dolarů, ale banka při prvním pokusu nebyla s tímto kolaterálem schopná získat úvěr ve výši 10 miliard dolarů a ve druhém pokusu ani 6 miliard dolarů.

Podle Eismana existuje více teorií, proč k uvedenému došlo, jedna z nich říká, že nejsou samy ochotny pracovat s uvedenou valuací, „pro investory je ale dobrá.“ Tedy pro ty, kteří by měli akcie kupovat při úpisu akcií. K tomu dodal, že podle něj nyní investoři možná přehodnocují své pozice na společnostech, které budou zřejmě muset navyšovat kapitál. Pozornost se může přesouvat k firmám, které se pohybují v oblasti AI. Ty ze současného dění přímo těží, ale nemusí navyšovat kapitál pro své investice.

Podle Eismana jsou to tedy zejména odvětví, jako je alternativní energie, polovodiče a vybavení pro související infrastrukturu. Podle něj se také zatím zdá, že mezi společnostmi vyvíjejícími velké jazykové modely není velký rozdíl v tom, jak dobré jejich modely jsou. Není tu žádná velká konkurenční výhoda, a to je klíčová věc, kterou by měli investoři zvažovat. „Jsou investovány biliony dolarů, nevzniká žádná bariéra vstupu a už nyní klesají ceny služeb.“

Zdroj: Steve Eisman, Youtube

 
 

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