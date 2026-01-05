Hledat v komentářích

Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru

Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru

05.01.2026 10:29
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Víkendový vpád Spojených států do Venezuely a sesazení tamního autoritářského prezidenta Nicholase Madura poslal prudce nahoru akcie evropských obranných společností. Zvýšené geopolitické napětí totiž vyvolává u investorů predikce na navýšení výdajů na bezpečnost.

Největší pohyby v pondělí dopoledne nastaly u největších zbrojařů na starém kontinentu. V Německu si tamní gigant Rheinmetall kolem 10:00 připisoval 7,3 procenta, ještě o něco vyšší zisk panoval u Hensoldtu. Švédský výrobce gripenů Saab rostl zhruba o 6,5 procenta a italský výrobce letadel Leonardo bezmála o šest procent.

Výrazně ale rostly akcie také u několika dalších evropských titulů: BAE Systems (+4,5 %), Thales (+4,5 %), Dassault Aviation (+4,3 %) či Kongsberg (+5,9 %). Celkově Stoxx Europe Aerospace and Defense Index v jednu chvíli posiloval o více než 2,5 procenta.

S prudkým nárůstem jde ruku v ruce i objem obchodování u zmíněných titulů. Třeba u Rheinemtallu a Leonarda vzrostl objem obchodů na více než trojnásobek 20denního průměru pro tuto denní dobu, píše agentura Bloomberg.

„Téměř vždy, když se zvyšuje hrozba vojenské akce, rozpočty na obranu se zvyšují, což vede k pozitivním trendům pro akcie obranných společností. Pokud jsou peníze potřeba na Venezuelu nebo jiné aktivní bojové situace, očekáváme, že to bude mít aditivní efekt,“ řekl Bloombergu analytik Bernsteinu Douglas Harned.

Prudký růst evropských zbrojařů nejspíš souvisí také s hrozbou amerického prezidenta Donalda Trumpa, který znovu prohlásil, že Spojené státy potřebují z hlediska národní bezpečnosti získat Grónsko. To je přitom součástí Dánska, jehož premiérka Mette Frederiksenová Trumpovi vzkázala, aby s takovými hrozbami přestal.

"Musím to Spojeným státům říct napřímo: Nemá absolutně žádný smysl mluvit o potřebě, aby Spojené státy převzaly Grónsko. Království Dánska – a tedy Grónsko – je součástí NATO, a proto je chráněno bezpečnostní zárukou aliance. Dnes už máme mezi královstvím a USA obrannou dohodu, která USA umožňuje široký přístup ke Grónsku. Proto důrazně vyzývám Spojené státy, aby zastavily hrozby vůči historicky blízkému spojenci, jiné zemi a národu. Jasně řekly, že nejsou na prodej," napsala Frederiksenová v neděli na svém facebooku.



