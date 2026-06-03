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Bitcoin čelí odlivům. Investoři přesouvají peníze do AI

Bitcoin čelí odlivům. Investoři přesouvají peníze do AI

03.06.2026 12:22
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Bitcoin se dostává pod tlak, k čemuž pomohl i symbolický prodej ze strany společnosti Strategy. I když šlo jen o zanedbatelný objem, trh znejistěl a přispěl k dalšímu prohloubení rozdílu mezi výkonem kryptoměn a technologických akcií, když investoři odklánějí kapitál směrem k AI, zatímco kryptotrh čelí odlivům a slábnoucímu sentimentu.

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