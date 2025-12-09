Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla

Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla

09.12.2025 16:09
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Bitcoinové ETF investiční společnosti BlackRock dosahuje od svého spuštění v lednu 2024 vysokých výnosů, na ty ovšem většina investorů nedosáhla, protože si své vstupy do fondu načasovala špatně. Upozorňuje na to agentura Bloomberg s odkazem na analýzu Morningstaru a se vzkazem, že nevydařené časování trhu může otupit i ty nejlépe výkonné produkty. Řešením, jak se tomu vyvarovat, je držet dlouhodobý kurz.

I přes nedávný silný výprodej na kryptoměnovém trhu si podle údajů Bloombergu ETF iShares Bitcoin Trust s tickerem IBIT připisuje více než 40procentní roční výnos od svého debutu v lednu 2024 do listopadu 2025. Podle analýzy Morningstar však průměrný investor do IBIT zaznamenal roční zhodnocení jen ve výši 11 procent. Stojí za tím špatné načasování: mnoho investorů se zapojilo až poté, co fond už prudce vzrostl.

Tento podprůměrný výkon nyní pomáhá vysvětlit, proč peníze začínají z tohoto ETF odtékat. IBIT zaznamenal už šest týdnů v řadě odliv, což je nejdelší série ztrát od jeho vzniku. Zároveň to naznačuje, že i přes nedávné oživení bitcoinu, jehož cena se po listopadovém propadu až na 84 tisíc dolarů vzpamatovala růstem na aktuálních 90 tisíc dolarů, se zatím plně neobnovilo přesvědčení investorů, píše Bloomberg. Ostatně v listopadu investoři vybrali z IBIT více než 2,3 miliardy dolarů.

Jedním z důvodů tak výrazného odlivu je, že pro mnoho investorů se výnos neshodoval s původními představami. Zaštítění pod ETF možná vyřešilo problém s přístupem k bitcoinu, avšak ne s načasováním nákupů. „ETF splnilo svůj úkol — sledovalo vývoj bitcoinu téměř dokonale a od svého vzniku dosahovalo vynikajících celkových výnosů. Problém je, že investoři přišli na večírek pozdě,“ napsal Jeffrey Ptak, generální ředitel Morningstaru.

Většina přílivů do IBIT přišla poté, co ETF již prudce vzrostlo. Když se aktiva fondu rozrostla, tempo růstu se zpomalilo. Tento vzorec — nadšení vrcholící po silném výkonu — je běžný u investic s vysokou volatilitou, ale jeho rozsah byl u IBIT pozoruhodný. Téměř 60 procent celkových zisků IBIT v dolarech přišlo během prvních 66 dnů, kdy ve fondu bylo jen málo investorů, uvedl Ptak.

"Velký rozdíl mezi dolarově váženým výnosem a celkovým výnosem ETF zdůrazňuje důležitost vydržet v nastaveném kurzu. Pokud tak učiní současní investoři, jejich průměrný dolarový výnos by se měl postupně přibližovat celkovému výnosu ETF. Pokud ne, pravděpodobně bude dál zaostávat,“ vysvětlil Ptak.

Celkově průměrný investor do bitcoinového ETF ve zmíněném období (leden 2024–listopad 2025) zaostal za výkonem zlata, indexu S&P 500 a dokonce i obyčejným portfoliem akcií a dluhopisů v poměru 60/40, které podle Ptaka přineslo více než 15procentní zhodnocení ročně.

Poptávka po IBIT je každopádně působivá. ETF zaznamenalo od svého vzniku kladné čisté toky v 80 procentech obchodních dnů. Aktiva v amerických spotových bitcoinových ETF dohromady dosahují přibližně 117 miliard dolarů.

Investovat do kryptoměnových ETF, a to nejen od BlackRocku, ale třeba také od Invesco, VanEck či WisdomTree, mohou i investoři v Česku, kterým to nabízí Patria Finance. Ta má ve své nabídce kromě bitcoinu nebo etherea také Solanu, XRP a Cardano.

11

 

Upozornění pro investory:
Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.12.2025
22:03Wall Street bez jasného směru: Trhy vyčkávají na rozhodnutí a prognózu Fedu, novinky k exportním omezením Nvidie  
17:28Valuace amerického trhu a jedno „skoro nic“, které se za pár let stává významnou věcí
16:09Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla
14:30Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI
13:41Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč
12:50Ford a Renault spojují síly. Dostupné elektromobily jako nová strategie
12:04Rostoucí výnosy přibrzdily akcie v rozletu  
10:52Nová cílová cena a doporučení Patrie: Silná rozvaha a dividendy Philip Morris ČR drží atraktivitu i přes vyšší náklady  
10:48Pavel jmenoval Babiše premiérem, vládu jmenuje v pondělí zatím bez Turka
10:07Rozbřesk: Stojí před eurodolarem nejen Fed, ale znovu i děravý francouzský rozpočet?
9:36Vítězství pro Nvidii: Trump jí povolil vývoz do Číny, analytici ale varují před ztrátou výhody
9:04Německý export v říjnu držel tempo, dovoz se propadl o více než procento
8:50J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:40Nepřátelská nabídka Paramountu, restrukturalizace PepsiCo a spojení Ford-Renault  
6:44Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026  
08.12.2025
17:43Jedno americké dluhové finance fiction
15:59PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem  
15:29Paramount neskládá zbraně. Učinil nepřátelskou nabídku na koupi Warner Bros. za 30 dolarů za akcii
13:11Magnum Ice Cream se odštěpila od Unileveru a debutuje na amsterdamské burze
12:23Schnabelová: Další krok ECB bude zvýšení sazeb, ale ne brzy

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
AutoZone Inc (11/25 Q1, Bef-mkt)
GameStop Corp (10/25 Q3, Aft-mkt)
thyssenkrupp AG (09/25 Q4, Bef-mkt)
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět