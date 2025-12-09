Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla

Bitcoinové ETF investiční společnosti dosahuje od svého spuštění v lednu 2024 vysokých výnosů, na ty ovšem většina investorů nedosáhla, protože si své vstupy do fondu načasovala špatně. Upozorňuje na to agentura Bloomberg s odkazem na analýzu Morningstaru a se vzkazem, že nevydařené časování trhu může otupit i ty nejlépe výkonné produkty. Řešením, jak se tomu vyvarovat, je držet dlouhodobý kurz.
I přes nedávný silný výprodej na kryptoměnovém trhu si podle údajů Bloombergu ETF iShares Bitcoin Trust s tickerem IBIT připisuje více než 40procentní roční výnos od svého debutu v lednu 2024 do listopadu 2025. Podle analýzy Morningstar však průměrný investor do IBIT zaznamenal roční zhodnocení jen ve výši 11 procent. Stojí za tím špatné načasování: mnoho investorů se zapojilo až poté, co fond už prudce vzrostl.
Tento podprůměrný výkon nyní pomáhá vysvětlit, proč peníze začínají z tohoto ETF odtékat. IBIT zaznamenal už šest týdnů v řadě odliv, což je nejdelší série ztrát od jeho vzniku. Zároveň to naznačuje, že i přes nedávné oživení bitcoinu, jehož cena se po listopadovém propadu až na 84 tisíc dolarů vzpamatovala růstem na aktuálních 90 tisíc dolarů, se zatím plně neobnovilo přesvědčení investorů, píše Bloomberg. Ostatně v listopadu investoři vybrali z IBIT více než 2,3 miliardy dolarů.
Jedním z důvodů tak výrazného odlivu je, že pro mnoho investorů se výnos neshodoval s původními představami. Zaštítění pod ETF možná vyřešilo problém s přístupem k bitcoinu, avšak ne s načasováním nákupů. „ETF splnilo svůj úkol — sledovalo vývoj bitcoinu téměř dokonale a od svého vzniku dosahovalo vynikajících celkových výnosů. Problém je, že investoři přišli na večírek pozdě,“ napsal Jeffrey Ptak, generální ředitel Morningstaru.
Většina přílivů do IBIT přišla poté, co ETF již prudce vzrostlo. Když se aktiva fondu rozrostla, tempo růstu se zpomalilo. Tento vzorec — nadšení vrcholící po silném výkonu — je běžný u investic s vysokou volatilitou, ale jeho rozsah byl u IBIT pozoruhodný. Téměř 60 procent celkových zisků IBIT v dolarech přišlo během prvních 66 dnů, kdy ve fondu bylo jen málo investorů, uvedl Ptak.
"Velký rozdíl mezi dolarově váženým výnosem a celkovým výnosem ETF zdůrazňuje důležitost vydržet v nastaveném kurzu. Pokud tak učiní současní investoři, jejich průměrný dolarový výnos by se měl postupně přibližovat celkovému výnosu ETF. Pokud ne, pravděpodobně bude dál zaostávat,“ vysvětlil Ptak.
Celkově průměrný investor do bitcoinového ETF ve zmíněném období (leden 2024–listopad 2025) zaostal za výkonem zlata, indexu S&P 500 a dokonce i obyčejným portfoliem akcií a dluhopisů v poměru 60/40, které podle Ptaka přineslo více než 15procentní zhodnocení ročně.
Poptávka po IBIT je každopádně působivá. ETF zaznamenalo od svého vzniku kladné čisté toky v 80 procentech obchodních dnů. Aktiva v amerických spotových bitcoinových ETF dohromady dosahují přibližně 117 miliard dolarů.
Investovat do kryptoměnových ETF, a to nejen od BlackRocku, ale třeba také od Invesco, VanEck či WisdomTree, mohou i investoři v Česku, kterým to nabízí Patria Finance. Ta má ve své nabídce kromě bitcoinu nebo etherea také Solanu, XRP a Cardano.
Upozornění pro investory:
Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.