S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům

Nejen akciové trhy, ale také kryptoměny. Nová celní salva amerického prezidenta Donalda Trumpa namířená na osmičku evropských zemí, jež vyslaly na Grónsko své vojáky posílá v pondělí prudce dolů riziková aktiva, a naopak dál posiluje bezpečné přístavy v podobě zlata a stříbra.
Bitcoin se v pondělí ráno propadl až o 3,6 procenta pod hranici 92 tisíc dolarů, později se vzpamatoval na úrovni kolem 92,5 tisíce dolarů. Další kryptoměny zaznamenaly ještě strmější poklesy. Ether, druhé největší digitální aktivum, ztrácel v jednu chvíli téměř pět procent, Solana dokonce 8,5 procenta. Podle údajů CoinGecko tak tržní kapitalizace krypta klesla přibližně o 100 miliard dolarů.
Trump o víkendu oznámil, že od 1. února uvalí desetiprocentní clo na zboží z osmi evropských zemí, které do června vzroste na 25 procent, pokud se nepodaří uzavřít dohodu o „koupi Grónska“. Cla mají platit nad rámec již stávající 15procentní sazby.
Trumpovy výroky vyvolaly kritiku evropských lídrů, kteří nyní pravděpodobně pozastaví schvalování obchodní dohody uzavřené v loňském roce. Evropská unie navíc podle deníku Financial Times zvažuje, že zavede na zboží z USA dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur a mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh. Ve hře pak může být i tzv. nástroj proti ekonomického nátlaku (ACI), který může omezit přístup amerických společností na vnitřní trh. EU nástroj dosud nikdy nepoužila.
Zatímco koncem loňského roku se kryptoměny nacházely po říjnovém výprodeji v útlumu, tak se startem toho nového si dosud vedly velmi slibně. Bitcoin 14. ledna vystoupal těsně pod hranici 98 tisíc dolarů díky silným přílivům do amerických ETF fondů zaměřených na tuto kryptoměnu.
To bylo považováno za „odraz od přeprodaných úrovní způsobený daňovými ztrátami a celkovou kapitulací koncem roku“, řekl Bloombergu Richard Galvin, spoluzakladatel hedgeového fondu DACM. Aktuální obavy z cel ale tuto rally zastavily. Podle Galvina zároveň růst ceny zlata na historická maxima potvrzuje, že jde „spíše o risk-off pohyb než něco specifického pro kryptoměny“.
Za posledních 24 hodin bylo podle CoinGlass zlikvidováno přibližně 790 milionů dolarů býčích sázek na kryptoměny. Obchodníci vidí další úroveň bitcoinu u 90 tisíc dolarů, pokud bude současný support prolomen. „Býci naopak poukazují na institucionální poptávku jako na možné dno,“ uvedla analytička BTC Markets Rachael Lucasová.
Upozornění pro investory:
Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.