Detail - články
Bitcoin překročil 80 tisíc dolarů. Poprvé od ledna

04.05.2026 15:35
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktuální býčí nálada na akciových trzích podpořila také růst kryptoměn. Ta nejslavnější z nich Bitcoin v pondělí ráno posilovala o více než dvě procenta a dostala se na cenu 80 594 dolarů. Poprvé od ledna tak překročila 80tisícovou hranici. Mírné nárůsty zaznamenaly rovněž menší kryptoměny jako Ether a Solana.

Bitcoin vzrostl od začátku americko-izraelské války proti Íránu přibližně o 20 procent, což zdůrazňuje, jak digitální aktiva do značné míry přečkala konflikt a prudký nárůst cen ropy, který způsobil, informuje agentura Bloomberg.

Optimistickou náladu kolem kryptoměn pak dál podporují spekulace, že by ve Spojených státech mohla být dosažena dohoda ohledně klíčového ustanovení o výnosu stablecoinů, což by mohlo otevřít cestu pro rozsáhlou legislativu o kryptoměnách v Senátu.

Sean McNulty, vedoucí pro obchodování s deriváty v oblasti Asie a Pacifiku ve společnosti FalconX, uvedl, že institucionální aktivita na trhu derivátů naznačuje "vysoké přesvědčení o pohybu směrem k 85 tisícům dolarům do poloviny měsíce“.

Bitcoin dosáhl rekordu těsně nad 126 tisíc dolarů v říjnu loňského roku. Poté však následoval několikaměsíční hluboký propad až na přibližně 60 tisíc dolarů letos v únoru.

Od té doby bitcoin postupně získává zpět na sile, částečně díky rostoucí institucionální poptávce. Americké ETF vázané na bitcoin zaznamenaly v pátek čisté přílivy ve výši 630 milionů dolarů, uvádí Bloomberg.

Úroveň 80 tisíc dolarů "byla pro trhy s digitálními aktivy velkou psychologickou překážkou", míní Richard Galvin, výkonný předseda investiční firmy DACM. Caroline Mauronová, spoluzakladatelka Orbit Markets, souhlasí a dodává, že trvalejší průlom nad tuto úroveň by „této třídě aktiv přinesl další pozitivní impuls“.

11

Upozornění pro investory:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.

 

04.05.2026
16:46PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní  
16:34Umění odhadovat akciové trendy
16:29Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
15:35Bitcoin překročil 80 tisíc dolarů. Poprvé od ledna
14:02Akciové trhy opět táhne jen hrstka titulů. Extrémně úzká rally zvyšuje šance na korekci  
13:14Dánsko pozastavuje rozšiřování datových center kvůli přetížení sítě
12:11Akcie začínají týden smíšeně po dobrých výsledcích a další falešné naději kolem Íránu  
10:49Nový šéf Berkshire Hathaway Greg Abel se představil investorům. Slíbil stabilitu a čeká na příležitosti
9:28Rozbřesk: Česká ekonomika klopýtla, Írán za to ale zatím nemůže
9:15Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
9:15Primoco hlásí nejlepší první kvartál v historii. Tržby přesáhly 100 milionů
8:38Trump chce doprovázet lodě v Hormuzu, GameStop chce koupit eBay, v Londýně je dnes zavřeno  
6:08Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?
03.05.2026
9:22Víkendář: Proč některé země nedokázaly to, co USA a Anglie?
02.05.2026
9:10Víkendář: Brazilská stagnace a brzda ze strany otroctví
01.05.2026
22:01Akcie na maximech, ropa oslabila díky naději na dohodu USA s Íránem  
18:59Cla zpět na scéně. Trump oznámil 25 procent na dovoz aut z EU
17:33K novým akciovým rekordům výrazně pomáhá i nízká cena za riziko
16:15Bill Ackman k akciím: Existuje mnoho důvodů k optimismu
14:47Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět