Bitcoin překročil 80 tisíc dolarů. Poprvé od ledna

Aktuální býčí nálada na akciových trzích podpořila také růst kryptoměn. Ta nejslavnější z nich Bitcoin v pondělí ráno posilovala o více než dvě procenta a dostala se na cenu 80 594 dolarů. Poprvé od ledna tak překročila 80tisícovou hranici. Mírné nárůsty zaznamenaly rovněž menší kryptoměny jako Ether a Solana.
Bitcoin vzrostl od začátku americko-izraelské války proti Íránu přibližně o 20 procent, což zdůrazňuje, jak digitální aktiva do značné míry přečkala konflikt a prudký nárůst cen ropy, který způsobil, informuje agentura Bloomberg.
Optimistickou náladu kolem kryptoměn pak dál podporují spekulace, že by ve Spojených státech mohla být dosažena dohoda ohledně klíčového ustanovení o výnosu stablecoinů, což by mohlo otevřít cestu pro rozsáhlou legislativu o kryptoměnách v Senátu.
Sean McNulty, vedoucí pro obchodování s deriváty v oblasti Asie a Pacifiku ve společnosti FalconX, uvedl, že institucionální aktivita na trhu derivátů naznačuje "vysoké přesvědčení o pohybu směrem k 85 tisícům dolarům do poloviny měsíce“.
Bitcoin dosáhl rekordu těsně nad 126 tisíc dolarů v říjnu loňského roku. Poté však následoval několikaměsíční hluboký propad až na přibližně 60 tisíc dolarů letos v únoru.
Od té doby bitcoin postupně získává zpět na sile, částečně díky rostoucí institucionální poptávce. Americké ETF vázané na bitcoin zaznamenaly v pátek čisté přílivy ve výši 630 milionů dolarů, uvádí Bloomberg.
Úroveň 80 tisíc dolarů "byla pro trhy s digitálními aktivy velkou psychologickou překážkou", míní Richard Galvin, výkonný předseda investiční firmy DACM. Caroline Mauronová, spoluzakladatelka Orbit Markets, souhlasí a dodává, že trvalejší průlom nad tuto úroveň by „této třídě aktiv přinesl další pozitivní impuls“.
