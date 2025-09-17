Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Nejnovější video

Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?

17.09.2025 15:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Globální trhy se nadále drží v blízkosti historických maxim, investoři ale netrpělivě vyhlížejí rozhodnutí americké centrální banky. V nejnovějším díle podcastu Traders Talk makléř Jaromír Strnad rozebírá nejen očekávané kroky Fedu, ale i vývoj na devizovém trhu, zlato, technologické akcie a rostoucí potenciál čínských titulů či amerických biotechnologií.

Patria Podcasts · zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:
00:00:19 Aktuální vývoj na trhu
00:00:46 Jednání USA a Číny
00:02:05 Zasedání Fedu
00:04:45 Posilující eurodolar
00:06:15 Zlato na rekordu
00:08:05 Americké vs čínské technologické tituly
00:11:40 Trumpův návrh na změnu reportingu
00:13:03 Biotechnologický sektor poráží zlato

Fed na tahu

Hlavní událostí tohoto týdne je zasedání amerického Fedu. Trh v podstatě počítá s tím, že přijde snížení sazeb o 25 bazických bodů. „S tímto scénářem počítá až devadesát procent trhu,“ vysvětlil Strnad. Spekulace o razantnějším kroku, tedy půlprocentním snížení, se sice objevily, ale podle něj by takový zásah mohl investory spíše vyděsit než uklidnit.

Levnější financování domácností i firem by podpořilo růst, ale příliš agresivní krok by mohl působit panicky, upozornil. Klíčový tak bude nejen samotný verdikt, ale i následný komentář předsedy Fedu Jeroma Powella.

Silnější euro, levnější dolarové akcie

Rozdílné nastavení měnové politiky mezi Fedem a Evropskou centrální bankou hraje aktuálně do karet euru. ECB už naznačila, že se snižováním sazeb končí, zatímco Fed má podle odhadů ještě prostor ke třem krokům dolů. Výsledkem je posun kurzu eurodolaru nad 1,18.

Český investor si tak může levněji koupit americké akcie. "Horší je ten chvilkový pohled na portfolio v korunách, ale když si ho přepnete do dolarů, uvidíte, že se vlastně nic neděje,“ komentoval Strnad obavy mnohých investorů.

Zlato jako bezpečný přístav

Zlato se vrátilo na výsluní a překonalo i historická maxima očištěná o inflaci z roku 1980. Jeho cena se vyšplhala nad 3 700 dolarů za trojskou unci. „Jakmile se trhy dostávají pod tlak, investoři hledají klidnější vody. A zlato je pořád ten bezpečný přístav,“ vysvětluje makléř a dodává, že svůj vliv má i zmíněné snižování sazeb Fedu a kurz dolaru.

Technologické akcie na hraně

Americké technologické tituly letos zaznamenaly impozantní růsty: AMD posílilo o třetinu, NVIDIA o 30 % a Palantir dokonce o více než 120 %. Podle Strnada je však současná valuace složitější: „Jestli je někde prostor k investici, tak u amerických technologických akcií už je to teď trochu rizikové díky vysokým valuacím.“

Příležitosti proto vidí spíše v Číně. Akcie Baidu, přezdívaného „Google Východu“, nedávno vyskočily o více než 10 %. „My jsme Baidu dřív obchodovali a vždycky říkali klientům, že je to vlastně takový čínský Google. Spojené státy se tam úplně nedostanou, Čína si vyrobí vlastní řešení, a to je přesně Baidu,“ uvedl Strnad.

Podle něj je pozoruhodný i vývoj kolem čipů a umělé inteligence. „Analytik Goldman Sachs řekl, že AI model Baidu by měl překonat DeepSeek. A to už je komentář, z něhož by investoři měli víc čerpat,“ dodal.

Biotechnologie na vzestupu

Na závěr Strnad upozornil na sektor, který se do titulků dostává méně, ale dynamikou růstu překonává i uvedené zlato. „Od začátku roku biotechnologický subindex Nasdaqu vzrostl o více než padesát procent,“ připomněl.

Podle něj jde o segment s vysokým potenciálem, ovšem s vyšší mírou rizika než "bezpečné" zlato. „Zlato je klidnější přístav, kdežto biotechnologické firmy jsou pořád technologické společnosti. Tam je riziko větší,“ uzavřel Strnad.


 

Čtěte více:

Trumpův návrh na pololetní výsledky rozděluje Wall Street. U SEC má podporu
16.09.2025 10:32
Trumpův návrh na pololetní výsledky rozděluje Wall Street. U SEC má podporu
Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) uvedla, že „upřednostňuje“ ná...
Zlato se před rozhodnutím Fedu znovu dostalo na nový rekord
16.09.2025 13:44
Zlato se před rozhodnutím Fedu znovu dostalo na nový rekord
Zlato se v úterý dostalo na nový historický rekord. Spotová cena přidá...
Comeback čínského techu: společnosti těží z důvěry v AI
17.09.2025 10:37
Comeback čínského techu: společnosti těží z důvěry v AI
Rally na čínských technologických akciích ve středu zrychlila. Index H...
Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy
17.09.2025 11:22
Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy
Problémy Nvidie v Číně nabírají na síle. Čínská správa kyberprostoru (...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
17.09.2025 15:00
Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti? (334x)
Globální trhy se nadále drží v blízkosti historických maxim, investoř...
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál
15.09.2025 17:35, aktualizováno: 15.9. 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál (2545x)  
Americký Fed pravděpodobně sníží sazby o 25 bazických bodů, přičemž t...
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
12.09.2025 16:02
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč? (3606x)
Úvodní díl podcastu Trhy & Bohatství s hlavním ekonomem ČSOB Priva...
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?
12.09.2025 6:34
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější? (1824x)  
Evropa se s Donaldem Trumpem po několika měsících jednání dohodla na r...
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?
10.09.2025 14:50
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost? (2700x)
Trhy čekají na inflační data a drží se maxim, dolar oslabuje, zlato...
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
10.09.2025 10:00, aktualizováno: 10.9. 13:04
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem (1690x)  
Třaskavé téma amerických cel a případných dopadů na Česko od 10:00 živ...
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500
08.09.2025 18:09, aktualizováno: 8.9. 18:09
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500 (3860x)  
Minulý týden si uzmula velkou část pozornosti investorů makrodata, kte...
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
01.09.2025 17:23
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice (4985x)  
Nový týden bude na rozdíl od toho předešlého hodně zaměřený na makroek...
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat
25.08.2025 18:03
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat (4746x)
Česko se vrací mezi nejšťastnější země světa, veřejný sektor plánuje r...
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
22.08.2025 12:08
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě (4386x)
Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozh...
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
18.08.2025 18:28, aktualizováno: 18.8. 18:28
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze (3471x)
Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, změny v portfoliu Berkshir...
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
12.08.2025 18:48
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR (4382x)
Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení s...
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká
06.08.2025 13:25
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká (4834x)
Trhy zažily turbulentní týden plný překvapení – náladu investorů ovliv...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře