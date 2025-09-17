Globální trhy se nadále drží v blízkosti historických maxim, investoři ale netrpělivě vyhlížejí rozhodnutí americké centrální banky. V nejnovějším díle podcastu Traders Talk makléř Jaromír Strnad rozebírá nejen očekávané kroky Fedu, ale i vývoj na devizovém trhu, zlato, technologické akcie a rostoucí potenciál čínských titulů či amerických biotechnologií.
zlato
Traders Talk: Fed, zlato
i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
Obsah:
00:00:19 Aktuální vývoj na trhu
00:00:46 Jednání USA a Číny
00:02:05 Zasedání Fedu
00:04:45 Posilující eurodolar
00:06:15 Zlato
na rekordu
00:08:05 Americké vs čínské technologické tituly
00:11:40 Trumpův návrh na změnu reportingu
00:13:03 Biotechnologický sektor poráží zlato
Fed na tahu
Hlavní událostí tohoto týdne je zasedání amerického Fedu. Trh v podstatě počítá s tím, že přijde snížení sazeb o 25 bazických bodů. „S tímto scénářem počítá až devadesát procent trhu,“ vysvětlil Strnad. Spekulace o razantnějším kroku, tedy půlprocentním snížení, se sice objevily, ale podle něj by takový zásah mohl investory spíše vyděsit než uklidnit.
Levnější financování domácností i firem by podpořilo růst, ale příliš agresivní krok by mohl působit panicky, upozornil. Klíčový tak bude nejen samotný verdikt, ale i následný komentář předsedy Fedu Jeroma Powella.
Silnější euro, levnější dolarové akcie
Rozdílné nastavení měnové politiky mezi Fedem a Evropskou centrální bankou hraje aktuálně do karet euru. ECB už naznačila, že se snižováním sazeb končí, zatímco Fed má podle odhadů ještě prostor ke třem krokům dolů. Výsledkem je posun kurzu eurodolaru nad 1,18.
Český investor si tak může levněji koupit americké akcie. "Horší je ten chvilkový pohled na portfolio v korunách, ale když si ho přepnete do dolarů, uvidíte, že se vlastně nic neděje,“ komentoval Strnad obavy mnohých investorů.
Zlato jako bezpečný přístav
Zlato se vrátilo na výsluní a překonalo i historická maxima očištěná o inflaci z roku 1980. Jeho cena se vyšplhala nad 3 700 dolarů za trojskou unci. „Jakmile se trhy dostávají pod tlak, investoři hledají klidnější vody. A zlato je pořád ten bezpečný přístav,“ vysvětluje makléř a dodává, že svůj vliv má i zmíněné snižování sazeb Fedu a kurz dolaru.
Technologické akcie na hraně
Americké technologické tituly letos zaznamenaly impozantní růsty: AMD posílilo o třetinu, NVIDIA o 30 % a Palantir dokonce o více než 120 %. Podle Strnada je však současná valuace složitější: „Jestli je někde prostor k investici, tak u amerických technologických akcií už je to teď trochu rizikové díky vysokým valuacím.“
Příležitosti proto vidí spíše v Číně. Akcie , přezdívaného „Google Východu“, nedávno vyskočily o více než 10 %. „My jsme dřív obchodovali a vždycky říkali klientům, že je to vlastně takový čínský . Spojené státy se tam úplně nedostanou, Čína si vyrobí vlastní řešení, a to je přesně ,“ uvedl Strnad.
Podle něj je pozoruhodný i vývoj kolem čipů a umělé inteligence. „Analytik řekl, že AI model by měl překonat DeepSeek. A to už je komentář, z něhož by investoři měli víc čerpat,“ dodal.
Biotechnologie na vzestupu
Na závěr Strnad upozornil na sektor, který se do titulků dostává méně, ale dynamikou růstu překonává i uvedené zlato. „Od začátku roku biotechnologický subindex Nasdaqu vzrostl o více než padesát procent,“ připomněl.
Podle něj jde o segment s vysokým potenciálem, ovšem s vyšší mírou rizika než "bezpečné" zlato. „Zlato je klidnější přístav, kdežto biotechnologické firmy jsou pořád technologické společnosti. Tam je riziko větší,“ uzavřel Strnad.