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PODCAST Analytický radar: Makrovýhled Patrie pro druhé pololetí

08.07.2026 16:50
Autor: Redakce, Patria.cz

První polovina roku 2026 investorům připomněla, že se situace na trzích může zcela změnit během několika dnů. Válka s Íránem zvedla ceny ropy, trhy přecenily výhled sazeb Fedu i ECB a boom kolem umělé inteligence začíná mít vedle růstového příběhu také inflační a kapitálovou stránku.

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