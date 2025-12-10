Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI

Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI

10.12.2025 6:08
Autor: Research, Patria Finance

Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizika. Trhy stále táhne vlna nadšení kolem umělé inteligence, ale investoři už řeší otázku, kde je vrchol AI cyklu.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026
09.12.2025 6:44
Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026
Rok 2025 začínal jako rok Trumpa a cel, aby skončil jako rok umělé int...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.12.2025
13:16Snižování sazeb se chýlí ke konci, "obchod zklamání" posouvá výnosy na šestnáctiletá maxima
11:47Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled čínské ekonomiky, ale vyzval k reformám
11:36KKCG Financing a.s.: Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu
11:20Fed dnes opět sníží sazby, ale co bude dál? Evropské trhy dopoledne většinou v červeném  
11:15Fed míří ke snížení sazeb. Trhy čekají na akciích největší pohyb od března  
9:50SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
9:41Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci
9:38Americká centrální banka dnes zřejmě znovu sníží úrokové sazby
9:25Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení
8:55Rozbřesk: Po šesti letech německé stagnace přijde v roce 2026 opatrné cyklické oživení
8:53Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem  
8:50NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
6:08Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI  
09.12.2025
22:03Wall Street bez jasného směru: Trhy vyčkávají na rozhodnutí a prognózu Fedu, novinky k exportním omezením Nvidie  
17:28Valuace amerického trhu a jedno „skoro nic“, které se za pár let stává významnou věcí
16:09Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla
14:30Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI
13:41Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč
12:50Ford a Renault spojují síly. Dostupné elektromobily jako nová strategie
12:04Rostoucí výnosy přibrzdily akcie v rozletu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Adobe Inc (11/25 Q4, Aft-mkt)
Oracle Corp (11/25 Q2, Aft-mkt)
Synopsys Inc (10/25 Q4, Aft-mkt)
2:30Čína - CPI, y/y
9:00CZ - CPI, y/y
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět