Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Hodnota akcií SpaceX a konečný cíl jménem Mars

Hodnota akcií SpaceX a konečný cíl jménem Mars

24.06.2026 17:14
Autor: Jiří Soustružník

Akcie společnosti SpaceX od svého uvedení na trh oslabují asi o 3 %. Šlo o jedno z nejsledovanějších IPO historie a tak jsem zde v této souvislosti ukazoval i hlavní valuační myšlenky Aswatha Damodarana. Dnes se podíváme trochu pod povrch. Tedy na základní valuační předpoklady u hlavních aktivit této společnosti. Připomenu, že valuačnímu expertovi vyšla hodnota akcie necelých 100 dolarů, cena je nyní u 150 dolarů. K tomu přidám pár slov k „Marsu“ jako konečnému cíli.

Pan Damodaran v následující tabulce shrnuje hlavní předpoklady a vstupy do své valuace. Konkrétně jde o tržby, provozní marže a poměr tržeb ke kapitálu. U něj nejde jen o rok 2036, ale i následné období. A to vše pro hlavní segmenty, tedy vesmírné lety, konektivitu, umělou inteligenci a také „expanzi“. Tedy potenciální příležitosti nezahrnuté v předchozích bodech. Z hlediska tržeb by měla být do deseti let zdaleka nejdůležitější divize umělé inteligence generující cílově 160 miliard dolarů ročně. Marže by ale měla mít znatelně nejnižší. Konektivita s 60 % maržemi a tržbami na 120 miliardách by měla mít provozní zisky 72 miliard dolarů, AI 40 miliard dolarů a vesmír 31 miliard dolarů.

JS

Při hodnocení zajímavosti jednotlivých aktivit ale nesmíme zapomínat na poslední dva sloupce tabulky, tedy na kapitálovou náročnost. Po roce 2031 by t umělá inteligence měla na jeden dolar vygenerovaných tržeb potřebovat asi 40 centů zainvestovaného kapitálu (což odpovídá v tabulce uvedenému poměru tržeb ke kapitálu 2,5). Konektivita ale na dolar tržeb v té době potřebuje jen 20 centů kapitálu a vesmír 25 dolarů. Dohromady tato čísla ještě posilují pozici konektivity, protože pro její provoz musí firma investovat výrazně méně, než u umělé inteligence a o něco méně než u vesmíru*.

K vesmíru pan Damodaran píše, že podle těchto předpovědí půjde o trh velikosti 100 miliard dolarů, na kterém bude mít SpaceX 70 % podíl. Konektivita by se měla odvíjet od velikosti trhu dosahující 1,6 bilionů dolarů. U umělé inteligence s velikostí trhu explicit nepracuje, jen zmiňuje ostrou konkurenci na velkém trhu s vysokými požadavky na investice (odrážející se v uvedeném nižším poměru tržeb ke kapitálu). Pro srovnání si můžeme připomenout, že Tesla nyní generuje tržby ve výši kolem 100 miliard dolarů a EBIT marže je u 4 %. SpaceX by se tedy podle uvedených předpokladů a předpovědí měl do deseti let dostat několikanásobně výš u tržeb i u zisků než kam se zatím dostala Tesla ve své historii. Ale víme, že u ní vizionáře nečekají nějakou stagnaci, naopak věří v další skok nahoru daný aktivitami jako jsou roboti, autonomní řízení a robotaxíky.

Vize jsou klíčovým slovem u všech společností pana Muska. Jejich rozměr jde přitom zřejmě daleko za hranice toho, co obsahuje výše uvedená tabulka. A ta je také výrazně umírněná ve srovnání s tím, jak uvažují jiní. Což je zřejmé i z toho, kde je cena akcie na straně jedné a jaká hodnota na základě uvedených předpokladů vyšla panu Damodaranovi (tedy cca 150 ku 100). Mnohem větší prostor fantazii dává například i známá společnost Ark Invest, která cca před rokem ve své valuaci SpaceX mimo jiné psala:

„Musk založil SpaceX s cílem umožnit multiplanetární život. Konkrétně umožnit lidem obsadit Mars a to s pomocí jeho dalších společností. Podle našeho názoru Elon vyvíjí roboty Optimus a stroje Boring Company, aby vybudoval infrastrukturu pro náročná mimozemská prostředí a podpořil kolonizaci Marsu. Podle našeho výzkumu bude Mars v průběhu času tvořit rostoucí část hodnoty podniku SpaceX. Související peněžní tok bude mnohem více spekulativní než tok spojený se Starlinkem“.

*Tabulka nám tak připomíná, že pokud chceme nějak fundamentálně hodnotit nějakou firmu, neřkuli provádět odhad její hodnoty, je v podstatě nutné pracovat s tokem hotovosti místo s pouhými zisky. I do zisků se sice promítají investice, ale jen přes odpisy. A celkově mohou zisky obsahovat příliš informačního šumu. U cash flow pak rozhodují právě tři výše zmíněná oblasti. Tedy tržby, marže a to, kolik firma musí investovat, aby byla dané tržby schopná generovat.

 

Čtěte více:

Dluhopisy SpaceX: sázka na Muska, nikoliv na cash flow
24.06.2026 12:13
Dluhopisy SpaceX: sázka na Muska, nikoliv na cash flow
SpaceX se po úspěšném uvedení na kapitálový trh rozhodla vstoupit i na...
Rozbřesk: Česká koruna hlásí slábnoucí vazbu na ropu a sílí vůči dolaru
24.06.2026 8:52
Rozbřesk: Česká koruna hlásí slábnoucí vazbu na ropu a sílí vůči dolaru
Cena ropy na trzích dál padá v reakci na viditelné uvolnění napětí na ...
Zbrojní gigant KNDS směřuje na burzy ve Frankfurtu a Paříži
24.06.2026 9:45
Zbrojní gigant KNDS směřuje na burzy ve Frankfurtu a Paříži
Evropský výrobce vojenské techniky KNDS zahájil ve středu proces přípr...
Česká ekonomika hlásí lepší náladu, tahounem jsou spotřebitelé
24.06.2026 9:54
Česká ekonomika hlásí lepší náladu, tahounem jsou spotřebitelé
Červnová čísla o důvěře v české ekonomice přinášejí mírně povzbudivý s...
Tvrdá rána pro Rheinmetall: Německo ruší nákup fregat, akcie se potápí až o 15 procent
24.06.2026 10:20
Tvrdá rána pro Rheinmetall: Německo ruší nákup fregat, akcie se potápí až o 15 procent
Akcie Rheinmetall dnes klesají o více než 15 procent, a to po zprávě F...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.06.2026
17:14Hodnota akcií SpaceX a konečný cíl jménem Mars
15:20SK Hynix chce z AI boomu vytěžit maximum, v USA cílí na 30 miliard dolarů
14:05WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerská transakce
13:45Cena Brentu klesla pod 75 dolarů, poprvé od začátku války v Íránu
12:13Dluhopisy SpaceX: sázka na Muska, nikoliv na cash flow
12:08Nově vzniklou ČEZ Energy povede Cyrani
11:47Trhy se otřepávají z dalšího výplachu. Dokáže sentiment podpořit Micron?  
10:20Tvrdá rána pro Rheinmetall: Německo ruší nákup fregat, akcie se potápí až o 15 procent
9:54Česká ekonomika hlásí lepší náladu, tahounem jsou spotřebitelé
9:45Zbrojní gigant KNDS směřuje na burzy ve Frankfurtu a Paříži
8:55J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Zápis z valné hromady
8:52Rozbřesk: Česká koruna hlásí slábnoucí vazbu na ropu a sílí vůči dolaru
8:50J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:30Trump si stěžuje na ropné společnosti, zlato dál klesá, šéfem dcery ČEZ je Cyrani  
6:03Jestřáb maskovaný jako hrdlička
23.06.2026
17:44„Komoditní“ cyklus umělé inteligence a rýmy s technologickou bublinou
16:16Akcie SpaceX už klesly pod debutovou cenu, tržní hodnota opět pod dvěma biliony dolarů
16:05Po čipech je dalším limitem pro AI elektřina. Novou sázkou mohou být bateriová úložiště
14:48Čipy padají, investoři se obávají vysokých valuací. Micron rozhodne  
13:12Miran: Současné změny sazeb se projeví až za rok a v tu dobu zmizí vyšší inflační tlaky

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět