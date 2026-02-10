Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Kupovat při korekci?

Kupovat při korekci?

10.02.2026 6:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Na Yahoo Finance poukázali na to, že zatímco softwarové společnosti procházejí výraznější korekcí, zbytek trhu si nevede špatně. Emily Roland z investiční společnosti Manulife John Hancock Investments pak hovořila o úvahách zaměřených na to, zda by investoři měli nyní nakupovat za ceny snížené tržní korekcí. Podle ní je tato snaha jasně patrná a na trhu je tak znát větší zájem o akcie, které dříve nevykazovaly větší zisky.

Roland poukázala na to, že akciová rally se rozšiřuje na sektory, jako jsou finance nebo průmysl, který podle svých slov již nějaký čas doporučovala jako atraktivní cyklickou sázku. Technologie si naopak „potřebovaly vydechnout“. Právě v souvislosti s nimi se dá uvažovat o nákupu za nižší ceny, ale i o tom, zda korekce nepůjde ještě dál. Roland k tomu řekla, že u velkých technologických firem „jde o nejlepší společnosti na světě s výbornými rozvahami a výhledem. Byly investičním snem a oblíbencem v každém portfoliu.“



„Technologie se nám stále líbí, ale držíme se hesla: Kvalita za rozumnou cenu,“ dodala stratéžka. Její společnost se tak více zaměřuje na středně velké společnosti, které také vykazují potřebnou kvalitu. K vývoji v ekonomice pak uvedla, že podle řady názorů hospodářská aktivita sílí, „ale my zase takové posilování nevidíme“. Poukázala zejména na trh práce, který podle ní vykazuje jasné známky ochlazování. Určitá dezinflace přichází ze strany bydlení a výnosy dluhopisů tak díky tomu mohou o něco klesnout.

Roland rozvedla svou tezi s tím, že dluhopisové trhy v USA nedoceňují ani přicházející dezinflaci, ani pomalejší růst. Zajímavé je na nich podle strategičky vše, co je kvalitní. Zatím totiž dluhopisoví investoři hledají různá vodítka, mimo jiné sledují vývoj v Japonsku. Ale ona má za to, že bude rozhodující právě dezinflace, a tudíž tlaky na pokles výnosů, které se od ní budou odvíjet. „Až opadne zmatení, trhy se znovu zaměří na makro a na inflaci.“

Roland mluvila o zajímavosti defenzivnějších sektorů na akciovém trhu. Konkrétně o utilitách, které podle ní jsou i sázkou na umělou inteligenci kvůli budování datových center a rostoucí poptávce po jejich službách a kapacitě. Zmínila „infrastrukturní akcie“, tedy firmy dodávající to, co „lidé potřebují, místo toho, aby po tom toužili“. Zajímavé mohou být i některé defenzivnější akcie s vyšším dividendovým výnosem, i když dividendový výnos celého indexu S&P 500 leží nyní podle expertky rekordně nízko. Pohybuje se totiž u 1,1 %.

Následující obrázek ukazuje, že podle konsenzu by se letošní růst amerického hospodářství měl pohybovat až u 3 %. Goldman Sachs je opatrnější a hovoří o 2,4 %. Pro rok 2027 předpovídá banka 2 % a neliší se výrazně od konsenzu:
1

 
 
 

Čtěte více:

Marcus: Mění se sentiment vůči umělé inteligenci, velké technologie dělají všechny v podstatě to samé
02.02.2026 6:08
Marcus: Mění se sentiment vůči umělé inteligenci, velké technologie dělají všechny v podstatě to samé
Steve Eisman na svém kanále The Real Eisman Playbook zpovídal Garyho M...
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
06.02.2026 14:02
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
Americké trhy neprocházejí klasickým výplachem, ale výraznou sektorovo...
Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů
06.02.2026 15:12
Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů
Amazon představil výsledky, které na provozní úrovni potěšily, ale jed...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.02.2026
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 11 procent  
14:00Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
12:23Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže  
12:09UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS3168205659
11:26Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem  
10:32Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností
10:24Výrobce čipů TSMC v lednu zvýšil prodej meziročně o 37 procent
9:57Vývozní a dovozní ceny v Česku se loni po předchozím růstu snížily
9:40Britský těžař BP zvýšil čtvrtletní zisk o 32 procent, zastaví odkupy akcií
9:07Rozbřesk: Měla by ČNB snížit objem devizových rezerv?
8:36Akciová rally v Japonsku pokračuje, BYD podala žalobu proti Trumpovým clům, Evropa otevře zeleně  
6:03Kupovat při korekci?
09.02.2026
22:17Americké akciové indexy zavírají v zelených číslech
17:52Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI  
16:29„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
15:18Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
14:55Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat  
11:52Japonské akcie slaví výsledek voleb. Evropa obchoduje smíšeně, dluhopisy pod lehkým tlakem  
11:37MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
11:10Lednová míra nezaměstnanosti nad pěti procenty. I kvůli flexinovele

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět