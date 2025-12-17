Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?

Ed Yardeni z Yardeni Research na CNBC uvedl, že nyní se technologický sektor obchoduje s poměrem cen k ziskům u třiceti, na vrcholu internetové bubliny to bylo kolem padesáti. Lepší je v současné době situace v oblasti zadlužení firem v tomto sektoru, i když obavy může budit tzv. kruhové financování. To samé podle experta platí o „kvalitě zisků“. Co si celkově myslí o atraktivitě akcií on a jiní?
Yardeni připomněl, že zhruba před dvěma týdny snížil doporučení na velké technologické firmy na „podvážit“. Nyní dodal, že jedním z důvodů je to, že firmy v tomto sektoru si začínají více konkurovat, lepší tak může být vyměnit nadvážené pozice na technologiích za finanční sektor, průmysl nebo některé menší technologické společnosti. K tomu expert dodal, že na vrcholu internetové bubliny se moc nehovořilo o tom, že by mohlo jít o bublinu, takové úvahy přišly až za čas, kdy již trh korigoval. Yardeni si myslí, že momentálně nemusí být další vývoj výrazně odlišný a valuace velkých technologií podle něj už teď míří trendově dolů.
Stratég Deepak Puri na CNBC uvedl, že v roce 2026 očekává další růst amerického akciového trhu, který by měl být o něco vyšší než ve zbytku světa. Dolar pak podle experta bude spíše posilovat. Nepůjde o žádný výrazný posun, ale americká měna by již neměla jít dolů. Důvodem je jednak posun ve filozofii americké vlády, ale také politika centrální banky. Puri si totiž myslí, že vláda dříve preferovala o něco slabší měnu tak, aby došlo k poklesu obchodních deficitů. Nyní už se ale tohoto pohledu nedrží. K tomu Fed hovoří o menším počtu snižování sazeb v příštím roce, než jaký čekají trhy. Ekonomika by také měla být silná a ve výsledku by to mohlo znamenat spíše apreciační tlaky na dolar.
Katerina Simonetti z Private Wealth na CNBC řekla, že je „opatrně optimistická“. Nemá podle ní smysl nějak skrývat nadšení panující kolem nových technologií. AI totiž bude skutečně „měnit svět“. Důležité ale je, jak bude tato technologie konkrétně používána a co udělá s finančními výsledky obchodovaných společností. Velké technologie jsou přitom podle ní u klientů „ty nejoblíbenější, ale zároveň ty, které v nich budí největší obavy.“ K tomu expertka dodala, že je třeba být opatrný pokaždé, když na trhu panuje nějaký jasně převažující názor, který není nijak výrazně rozporován. Simonetti si myslí, že nyní je čas dívat se na sektory mimo technologie včetně financí či průmyslu. Zvážit je dobré i „zahraniční příležitosti“.
Stratég Jose Rasco na CNBC hovořil o tom, že Fed už pravděpodobně nebude výrazně uvolňovat. Třeba devadesátá léta ukazují, že i výrazně vyšší sazby nejsou překážkou býčímu trhu, i když „nízké sazby mírně pomáhají“. Vyšší dlouhodobé sazby podle experta výrazně nahrávají finančnímu sektoru. Na technologiích dochází ke změně valuací, ale podle experta je to dáno spíše tím, že „logistická omezení brání vyšším investicím do této technologie“. Vývoj přitom ukazuje, že AI bude globálním fenoménem a to znamená, že poptávka po infrastruktuře spojené s AI a souvisejících službách bude vysoká. Celkově je stratég podle svých slov směrem k americkým akciím optimista, a to i z toho důvodu, že dochází k reakceleraci firemních zisků.“