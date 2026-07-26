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    Nastává opět základní investiční chyba?

    Nastává opět základní investiční chyba?

    26.07.2026 15:19
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Známý investor Jim Chanos v rozhovoru pro RiskReversal Media popisoval svůj pohled na současné dění na akciovém trhu a na investice do AI. Ty jsou podle něj taženy tím, jaké jsou současné „spotové ceny“, ale situace mu připomíná například nadšení při budování železnic, které nakonec končilo příliš vysokými kapacitami a bankroty investujících firem (viz první část rozhovoru). Tématu umělé inteligence a souvisejících investic se pak věnoval více do detailu.

    Chanos se tedy domnívá, že nyní opět probíhá „naprosto základní finanční chyba, kdy jsou dlouhodobé kapitálové investice činěny na základě krátkodobých spotových cen.“ Je přitom velká otázka, kde budou ceny někdy za dva roky. K tomu dodal, že klíčovou společností je v oblasti umělé inteligence a investic do její infrastruktury NVIDIA. To podle Chanose znamená, že „žádná firma by se na trhu neměla obchodovat s valuacemi vyššími než tato společnost“. V mnoha případech ale platí opak, a to je další důvod, proč „se dívat na tento ekosystém a ptát se, co je vlastně udržitelné.“

    Marže společnosti NVIDIA jsou podle experta v dohledné době „stabilní“, ale „pak už se lze jen dohadovat“. To ovšem neplatí jen v tomto případě, ale pro celé dění kolem AI. K tomu Chanos dodal, že současné zisky obchodovaných společností jsou ovlivněny tím, že výdaje na čipy a podobné položky nejsou účtovány jako náklad, ale jako investice, a tudíž jsou jen postupně odepisovány. To přispívá k růstu zisků obchodovaných firem, který je vysoko nad historickým standardem pohybujícím se někde kolem 6 %. 

    K něčemu podobnému docházelo na vrcholu internetové bubliny – i tehdy „jeden dolar tržeb jedné firmy nebyl jedním dolarem nákladů jiné“. Právě proto, že investující společnosti neúčtují nákupy čipů do nákladů, ale kapitalizují je a jen postupně odepisují. Plně odepsány mohou být během 5 – 6 let, ale k tomu se podle Chanose musí přidat až 18 měsíců souvisejících s tím, jak se účtuje ve vztahu ke stavbě budov a zařízení. Takže ve skutečnosti budou současné výdaje firem odepisovány ještě déle. 

    Expert poukázal i na to, že se objevuje nový podnikatelský model, v jehož rámci AI společnost poskytuje software a klienti si sami budují svá datová centra. Cílem u AI společnosti je vyhnout se vysokým investicím a zůstat společností nenáročnou na kapitál. Chanos k tomu ale dodal, že doposud bylo základem investičního příběhu to, jak velkou výhodou je právě vlastnění datových center a veškerého hardwaru souvisejícího s umělou inteligencí. „Teď se dozvídáme, že aktiva není třeba vlastnit, stačí je jen spravovat.“

    Zdroj: RiskReversal Media


     

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