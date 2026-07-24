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    Perly týdne: Naděje je špatná investiční strategie, probíhá finanční alchymie

    Perly týdne: Naděje je špatná investiční strategie, probíhá finanční alchymie

    24.07.2026 11:58
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Goldman Sachs ukazuje své předpovědi cen ropy a vývoj zdanění korporátních zisků. Alphabet podle Yahoo Finance přináší jedinečnou kombinaci růstu a ziskovosti cloudových služeb. Na Fox News si jako hosta pozvali ředitele společnosti DoubleLine Jeffreyho Gundlacha, podle kterého nyní probíhá v určitém smyslu podobná finanční alchymie jako před rokem 2008 a který čeká, že Fed pod novém šéfem výrazně změní své chování. 

    Ceny ropy k 80 dolarům za barel: Goldman Sachs v nových předpovědích očekává, že ceny ropy budou do konce roku 2027 klesat k 80 dolarům za akcii. V případě pokračujícího uzavření Hormuzského průlivu by platilo to samé, ovšem s tím, že do začátku roku 2027 by ceny vstupovaly na úrovních nad 120 dolary za barel. Scénář „vyšší těžba, nižší poptávka“ by je naopak poslal do postupného poklesu pod 60 dolarů za barel:

    1
    Zdroj: X

    Ve druhém grafu vidíme vývoj efektivních sazeb ze zisků ve vybraných zemích. Nyní jsou nejnižší ve Spojených státech, nejvyšší v Německu. Zde byly přitom před 45 lety efektivní sazby u 65 %:

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    Zdroj: X


    Opět pochybná kvalita aktiv? Na Fox News si jako hosta pozvali ředitele společnosti DoubleLine Jeffreyho Gundlacha, který se podle stanice stále více snaží varovat před některými finančními a investičními riziky. Gundlach pak hovořil o tom, že před krizí roku 2008 docházelo k „finančních alchymii“, kdy finanční instituce tvořily deriváty z málo kvalitních hypoték s tím, že tyto nově vytvořené cenné papíry měly mít nízké riziko. Významnou roli v tom hrály hlavní ratingové agentury, které těmto derivátům dávaly investiční rating. Podle experta nyní probíhá něco podobného v oblasti tzv. private credit. Tedy u půjček poskytovaných mimo veřejné trhy.

    Gundlach si myslí, že i zde je ve hře „pochybný rating“, některé společnosti přitom už přiznávají nižší kvalitu poskytnutých půjček. Investor k tomu dodal, že při předpovědi dalšího vývoje je dobré vnímat, „jaká je motivace.“ Tedy konkrétně to, že private credit společnosti podle něj chtějí na klesající kvalitu aktiv reagovat co nejpomaleji tak, aby si udržely klienty a výši poplatků. K tomu Gundlach dodal, že problémy nastávají v situacích, kdy „hodně lidí rychle bohatne“. Všichni pak chtějí, aby taková situace trvala dlouho. A v oblasti finančního systému nazývaného „private markets“ nyní vládne „divoký Západ“. Zdůrazňuje se tam například to, že aktiva vykazují nižší volatility. Podle investora je to ale jen mýtus, protože jde pouze o zdánlivě nízkou volatilitu způsobenou tím, že aktiva se neobchodují.

    „Naděje je špatná investiční strategie,“ řekl také Gundlach v souvislosti se současným děním a za příklad uvedl softwarové odvětví: „Všichni tam doufají, že to nebude tak špatné, kupují si čas.“ Pod toho investor přešel přímo k americké centrální bance, protože její nový šéf Kevin Warsh si podle něj také „jen kupuje čas“. „Nezazlívám mu to, je tam nový, ale má analytické týmy,“ dodal Gundlach, kterému se podle jeho slov nelíbí ani způsob rozhodování Fedu, který omezuje rychlost rozhodování. 

    Gundlach v souvislosti s monetární politikou zmínil i analýzu, podle které Fed většinou uvolňuje svou politiku v době, kdy ISM indexy ukazují na nízkou inflaci a zaměstnanost. Naopak k utahování politiky dochází tehdy, když ceny rostou rychleji a zaměstnanost je výš. Výjimkami, které nesedí na tento vzorec, jsou dvě období, první, když v čele seděl Arthur Burns a druhé, když jej vystřídal Paul Volcker. Tato logika pak podle Gundlacha také ukazuje, že Fed by měl nyní „utahovat a o uvolnění ani nepřemýšlet“. 

    Od dob Bena Bernankeho podle investora funguje jednoduché pravidlo, kdy se sazby americké centrální banky hýbou tam, kam ukazují výnosy dvouletých vládních dluhopisů. „Nemělo vůbec cenu sledovat, co Fed říká, stačilo sledovat dvouleté dluhopisy.“ Nynější předseda Fedu Warsh bude ale podle experta postupovat jinak, a to je dobře. „Podobně postupoval Volcker. V době, kdy byly výnosy dvouletých vládních dluhopisů u 15 %, zvedl sazby na 20 %, aby bojoval s inflací.“ Jinak řečeno, Volcker a jeho monetární politika byli těmi, kdo vede a dvouleté sazby šly za nimi, ne naopak. Gundlach je tak podle svých slov optimistický, protože Warsh „nebude jen automatem“ a bude „lepším šéfem Fedu než Powell“. 

    Gundlach následně odpovídal na dotaz týkající se nekalé konkurence ze strany Číny. K tomu řekl, že s ní rozhodně nesouhlasí. V této souvislosti přidal příběh, kdy jeho strýc stál za vynálezem kopírek Xeroxu. Pak ale musel „doslova letět do Japonska a tam se účastnit soudu, protože v Japonsku začali vyrábět ten samý přístroj, jen v jedné součástce vyměnili kov za plast. To samé dělají nyní Číňané a není divu, mnoho jich studuje tady ve Spojených státech. Pak se vrátí a přináší znalosti do čínských firem.“ 


    Vzácná kombinace od Googlu: Yahoo Finance se detailněji věnuje výsledkům společnosti Google, respektive jejímu cloudu. „Google Cloud přinesl jednu z nejvzácnějších kombinací v oblasti velkých technologických firem: Rychlejší růst a zároveň vyšší ziskovost.“ Konkrétně to znamená, že tržby se v posledním čtvrtletí zvýšily o téměř 82 %, zatímco provozní marže se dostala na téměř 36 %.“ Alphabet k tomu dodal, že zisky generují výpočetní kapacity, které si firmy pronajímají k vývoji umělé inteligence, souvisejícího softwaru a tradičních cloudových služeb, jako jsou databáze, úložiště a kybernetická bezpečnost.

    Yahoo dodává, že „tyto výsledky pomáhají vysvětlit, proč Alphabet nadále utrácí… Kapitálové výdaje se zdvojnásobily na téměř 45 miliard dolarů, což stlačilo čtvrtletní volný tok hotovosti pod nulu… Zbytek velkých technologických firem nyní musí ukázat, že jeho rekordní investice mohou vést ke stejné vzácné kombinaci. Tedy k rychlejšímu růstu a vyšším ziskům.“


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