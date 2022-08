Na výsledcích byl zajímavý zejména výhled, který byl navýšen, uvádí video makléř Patria Finance Jan Cepák. Konkrétně výhled na provozní zisk EBITDA byl navýšen z pásma 95 – 99 miliard korun do pásma 110 – 115 miliard korun. „Nyní je otázka, jaká bude dividenda,“ dodává Cepák a zmiňuje tři možné scénáře. Jak se vyvíjejí akciové trhy? Co by makléř nakupoval a co prodával? Více se dozvíte v dalším makléřském videu.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.