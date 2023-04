Tržby mmcité za rok 2022 prolomily miliardu korun. Vrcholí přípravy na IPO na trh START

Skupina mmcité, český výrobce městského mobiliáře, zaznamenala v roce 2022 růst tržeb o 41 % na téměř 1,2 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 23 % na 61 milionů korun. Holdingová společnost mmcité a.s., která hodlá vstoupit na trh START v první polovině letošního roku již podala u České národní banky oficiální žádost o schválení veřejné nabídky svých akcií.



Konsolidované tržby skupiny dosáhly v roce 2022 výše 1.161.088 tis. CZK a poprvé ve své historii přesáhly miliardovou hranici. Jednalo se o meziroční nárůst 40,75 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,50 % na 61.182 tis. CZK při EBITDA marži 5,27 %. Čistý zisk skupiny pak vzrostl o 10,66 % na 32.183 tis. CZK.

V roce 2023 skupina mmcité očekává růst tržeb o 4,21 % na 1.210.000 tis. CZK při provozním zisku EBITDA 70.000 tis. CZK (+14,44 %, bez očekávaných nákladů na IPO). Ve střednědobém horizontu by chtěla skupina atakovat tržby 1.500.000 tis. CZK, a to již v roce 2027. Provozní zisk EBITDA by se měl za stejné období znásobit na téměř 180.000 tis. CZK při predikované EBITDA marži 12 %. Detailní plán hospodaření bude zveřejněn v květnu v analytické zprávě společnosti STARTEEPO, která připravuje vstup mmcité a.s. na trh START Burzy cenných papírů Praha a.s.



Nejvýznamnějším regionem, je dlouhodobě z pohledu tržeb Česko (20,81 %) a státy Visegrádské čtyřky (V4), tj. Slovensko (11,09 %), Polsko (10,61 %) a Maďarsko (6,53 %). Region V4 se tak podílel v roce 2022 na tržbách mmcité ze 49,06 %. Zbytek Evropy tvoří dalších 24,17 % tržeb. Evropa tak tvořila v roce 2022 celkem 73,22 % tržeb, USA tvoří již 13,82 % tržeb. Následuje Brazílie s podílem 10,11 % a Mexiko s podílem 1,21 %. Americký kontinent celkem tvoří 25,14 % tržeb. mmcité také působí v Asii, a to především na Blízkém východě. Asijské země tvoří 1,65 % tržeb.

Dle vlastních průzkumů firmy mmcité tvrdí, že je co se týče tržního podílu v regionu V4 leadrem a jedničkou na trhu. Nadpoloviční podíl zaujímá na trhu Slovenska,?v ČR a Maďarsku zaujímá 50 % trhu a v?Polsku zhruba 30 %. Tržní podíly v?dalších důležitých zemích jako je Německo, Velká Británie, USA či arabské země sice nejsou tak velké, i když obraty zde jsou pro skupinu zajímavé, ale to je dáno velikostí trhu.

„Naše tržby v?USA rostou velmi výrazným tempem a jsou pro nás významné,“ komentuje vývoj v mmcité majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. „Přesto je podíl mmcité na trhu v USA díky jeho velikosti cca 1 %. Potenciál dalšího růstu v USA je tak obrovský,“ doplnil.



Přípravy IPO vrcholí

V úterý 4. dubna byla České národní bance doručena žádost o schválení veřejné nabídky akcií mmcité a.s., kterou skupina očekává ještě v první polovině tohoto roku, uvedla firma. Nabídnout chce až třetinu nových akcií v minimálním objemu 160 milionů korun. Vybrané prostředky budou použity na rozšíření výrobních kapacit a akvizice.