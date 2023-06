mmcité získala souhlas ČNB. Ve středu 12. července začíná úpis akcií

Společnost mmcité a.s., celosvětově uznávaný designér a výrobce městského mobiliáře, získala ve středu 28. června schválení veřejné nabídky akcií na trhu START pražské burzy. mmcité nabídne investorům třetinový podíl v hodnotě 160 až 200 milionů korun. Úpis proběhne od 12. do 26. července. Akcie se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat na burze od 1. srpna.

Objem, cena a použití výnosů

Společnost mmcité a.s. nabídne na trhu START pražské burzy až 1.000.000 ks nových kmenových akcií, což v případě úpisu celkového nabízeného množství představuje 1/3 z celkových až 3.000.000 ks kmenových akcií.



Nabídková cena byla stanovena na 160 až 200 CZK za akcii. mmcité a.s. tak hodlá získat od nových akcionářů 160 až 200 milionů korun. Výnosy z IPO budou všechny příjmem emitenta a budou použity na investice do rozšíření výrobních kapacit. V případě úspěšného upsání všech nových akcií by transakce firmu ocenila na 480 až 600 milionů korun.



„mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku a vstup na pražskou burzu je tak pro nás logickým krokem,“ komentuje své rozhodnutí majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. „Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ doplňuje Karásek.



Harmonogram transakce

Úpis akcií začne ve středu 12. července v 10 hodin ráno, kdy se zpřístupní možnost zadávat objednávky investorů do aukčního systému burzy, zatím však pouze v tzv. neveřejném režimu, tj. bez možnosti náhledu na aktuální stav celkové poptávky. Kniha objednávek se pak zveřejní na stránkách burzy ve středu 19. července v 10 hodin a úpis pak bude ukončen další středu 26. července ve 12 hodin. Výsledky úpisu budou posléze oznámeny emitentem ještě tentýž den.



Objednávky na nákup akcií lze zadávat přes členy burzy, tj. přes banky či obchodníky s cennými papíry. Online pokyny bude přijímat také Patria Finance. Minimální velikost objednávky (1 lot) je stanovena na 100 ks akcií, tj. 16.000 až 20.000 CZK.



Zahájení obchodování

Akcie mmcité a.s. se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat 1. srpna na trhu START Burzy cenných papírů Praha v aukčním režimu po jednotlivých lotech, a také duálně i na burze RM-Systém, kde se budou akcie obchodovat kontinuálně s možností zadat objednávku již od 1 ks.



Předběžný zájem investičních fondů a vedoucích osob Emitent v unijním prospektu pro růst uvádí, že fond CZEGG VENTURES ze skupiny STARTEEPO, která je během transakce v roli tzv. leading investora, hodlá nakoupit během IPO celkem až 300.000 ks akcií (30 % emise). Dále se očekává účast IPO fondu Národní rozvojové banky, který hodlá nakoupit až 250.000 ks akcií (25 % emise). V prospektu je také uveden záměr člena dozorčí rady Františka Bostla, majitele skupiny STARTEEPO, který hodlá nakoupit celkem 60.000 ks akcií (6 % emise). Celkem tak emitent disponuje podloženým zájmem o minimálně 61 % nabízených akcií v hodnotě téměř 100 milionů korun.



Hospodářské výsledky za rok 2022 a zlepšený výhled pro rok 2023

Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,161 mld. CZK a meziročně vzrostly o 40 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,50 % na 61,182 mio. CZK. Čistý zisk vzrostl na 32,183 mio. CZK.



Nejvýznamnějším regionem, je dlouhodobě z pohledu tržeb Česko (20,81 %) a státy Visegrádské čtyřky (V4), tj. Slovensko (11,09 %), Polsko (10,61 %) a Maďarsko (6,53 %). Region V4 se tak podílel v roce 2022 na tržbách mmcité ze 49,06 %. Zbytek Evropy tvoří dalších 24,17 % tržeb. Evropa tak tvořila v roce 2022 celkem 73,22 % tržeb.



Skupina mmcité dlouhodobě rozvíjí své aktivity na americkém kontinentě, kdy USA tvoří již 13,82 % tržeb. Dalším silným americkým trhem je Brazílie s podílem 10,11 % a Mexiko s podílem 1,21 %. Americký kontinent tak tvoří již 25,14 % tržeb. mmcité také působí v Asii, a to především na Blízkém východě. Asijské země tvoří 1,65 % tržeb.



Tržby pro rok 2023 jsou očekávány na úrovni 1,314 mld. CZK (z původně prezentovaných 1,210 mld. CZK). To představuje očekávaný meziroční nárůst o cca 13 %. Hlavním tahounem růstu by měly být americké trhy v čele s USA, Kanadou a Brazílií. Provozní zisk EBITDA je pro rok 2023 očekáván na úrovni 85 mio. CZK, tj. meziročně o 39 % vyšší. Čistý zisk se očekává 49 mio. CZK.

V roce 2027 pak hodlá mmcité vyrůst na tržby cca 1,650 mld. CZK při provozním zisku EBITDA 200 mio. CZK a čistém zisku 139 mio. CZK.



Valuace a názor leading investora

„Skupina mmcité očekává letos solidní výsledky hospodaření. Při pohledu na spodní hranici cenového pásma vychází ocenění firmy na 9,75násobek čistého zisku a 5,63násobek provozního zisku EBITDA. Věříme, že i za předpokladu úpisu akcií na horní ceně 200 CZK se jedná o velice atraktivní příležitost, která jistě zaujme širokou investorskou veřejnost,“ komentuje transakci František Bostl ze STARTEEPO.



„Náš pozitivní názor na mmcité ostatně reflektuje nejen naše cílová cena 202 CZK, ale i významná přímá účast našeho fondu CZEGG VENTURES z pozice leading investora i má osobní angažovanost v dozorčí radě, kam jsem byl nominován v souvislosti s naším akciovým vstupem do mmcité. Sám hodlám během IPO nabýt akcie mmcité v hodnotě téměř 10 milionů korun. Vstup mmcité na burzu je skvělý a unikátní investiční příběh, který jsme připravovali téměř 9 měsíců,“ doplnil Bostl.



O městském mobiliáři mmcité

Městský mobiliář poskytuje městům nepostradatelné vybavení, kam patří lavičky v parku, kašny, pítka, stojany na kola, zahrazovací sloupky, odpadkové koše, autobusové zastávky a mnoho dalšího. Mobiliář musí být odolný a funkční. Zároveň musí také dbát na design, který vytváří příjemný veřejný prostor. Dnes najdeme mobiliář z dílny firmy Davida Karáska po celém světě. Například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo i na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc.



Historie skupiny mmcité

David Karásek vždy snil o tom, že se stane designérem, rozhodl se proto studovat průmyslový design a sochařství. Na začátku 90. let se spolužákem vyhráli v designérské soutěži na prvky veřejného prostoru pro město Zlín, ale v celé republice nenašli nikoho, kdo by byl schopný jejich návrhy zrealizovat. V roce 1994 proto založili vlastní firmu na výrobu městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, květináče, zastávkové přístřešky atd. Od roku 1996 rozbíhají vlastní výrobu a v roce 2001 již mmcité expanduje za hranice Česka a otevírá první zahraniční pobočku na Slovensku. V roce 2003 se poprvé skupina mmcité prosazuje v Německu se svojí lavičkou Brunea.



V roce 2010 přinesl rozvlněný stojan na kola Meandre první a hned nejvyšší mezinárodní ocenění na poli designu: Red Dot Design Award a Good Design Award. V roce 2012 následuje otevření první mimoevropské pobočky, a to v Brazílii. Pro olympijské hry v Rio de Janeiro pak mmcité v roce 2016 dodává 230 laviček a 180 stojanů na kola.



V roce 2020 se stal zakladatel a ředitel designu mmcité David Karásek Podnikatelem roku Zlínského kraje. O rok později dochází ke změně struktury skupiny do její současné podoby a David Karásek se stává jejím majoritním vlastníkem se současným podílem téměř 97 %. V roce 2022 zahajuje skupina přípravu na vstup na burzu (IPO) v Praze. Od 1. srpna 2023 by se pak mělo s akciemi mmcité a.s. začít obchodovat na trhu START.

Upozornění pro investory:



Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html.



Vymezení cílového trhu:



Investor má řádné znalosti o daném investičním nástroji a jeho charakteru, je si vědom rizik, která jsou s ním spojena a má s ním základní zkušenosti neboť s daným investičním nástrojem provedl již 5 obchodů či jeden obchod v posledních třech letech nebo v objemu nad 20 tisíc Kč. Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků. Investor má investiční horizont 7 let a vyšší. Pokud má kratší investiční horizont, je si vědom toho, že cena investičního nástroje může v čase kolísat a unáhlený odprodej investice by nemusel být výhodný. Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.