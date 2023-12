Martin Kupka: Žijeme v přelomovém období?

„Žijeme v období rychlých, možná až překotných změn. Tyto změny, které zasahují mnoho oblastí našeho života, mohou vzbuzovat nejen pozitivní očekávání, ale také obavy až strach. Promítají se do nálady ve společnosti, do politických preferencí i ekonomického chování. Síla dopadu pozorovaných změn a také přiměřená reakce by se měly odvíjet od toho, zda se jedná o přechodné a nahodilé jevy, nebo o související a dlouhodobé změny,“ říká Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. Jaké hrozby pro naši společnost vnímá? Která z nich je nejpalčivější? A jak jim nejlépe čelit? I na to odpovídá ve videu ekonom. „Budoucnost bude patřit státům a ekonomickým subjektům, které se dokáží v současném moři nejistoty lépe zorientovat a připravit se na alternativní budoucnost,“ uzavírá.

