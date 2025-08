Měl by šéf Fedu Powell sám odstoupit kvůli útokům Trumpa a jeho vlády?

Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako hlavní ekonomický poradce pro , rozebíral na CNBC svůj názor, podle kterého by současný šéf Fedu měl rezignovat. Proč by tedy měl Powell odejít, když se ekonomika obecně nachází v dobré situaci, to samé platí o trzích a jak uvedl moderátor CNBC: „Jediný problém, který má, vůbec nesouvisí s monetární politikou“?



El-Erian se domnívá, že v první řadě tu jde o zachování nezávislosti centrální banky. Ta je klíčová a v současné situaci jsou podle ekonoma jen dvě možnosti: V první Powell zůstane v čele Fedu a útoky na něj ze strany Trumpa a vlády budou dále sílit. Nebo Powell sám odejde a situaci tím deeskaluje. I to by se projevilo na určitém poškození nezávislosti Fedu, ale podle ekonoma by tato možnost eliminovala další intenzivní útoky a snahu ovlivnit politiku americké centrální banky.







„Měl by odejít, protože je magnetem, který přitahuje rostoucí počet různých vyšetřování týkajících se jeho instituce,“ dodal expert. A co když by Powell odešel a jeho nástupce by čelil podobným útokům? Bude se vše neustále opakovat? Podle ekonoma tato možnost existuje, ale v tuto chvíli je „nejméně nákladnou možností odchod Powella“. Jde totiž o tzv. „druhé nejlepší řešení“, které přichází ve chvíli, kdy to úplně nejlepší není realizovatelné. Tím je dokončení Powellova mandátu s tím, že na něj vláda nebude útočit. Fed přitom podle Powella také udělal několik vážných chyb, jednou z nich bylo vyčkávání na pokles inflace a opožděný zásah proti ní.



Roger Ferguson, který působil ve vedení Fedu, na CNBC uvedl, že prezident se snaží dotlačit Fed do snižování sazeb v době, kdy takový krok nepodporují data přicházející z ekonomiky. O možnosti, že by Powell sám odstoupil, ekonom míní, že by to bylo to nejhorší, co by Powell mohl udělat. „Byla by to evidentně reakce na politický tlak, tudíž opak nezávislosti.“ Šéf Fedu by měl „dělat rozhodnutí na základě dat“, Ferguson přitom čeká, že sazby zůstanou nyní beze změny.







Na CNBC se diskutovalo o tom, že sám Trump hovoří o velmi dobrém stavu ekonomiky, dokonce o tom, že se přehřívá. To je přesně stav, kdy by sazby neměly jít dolů. Ferguson ke svým slovům dodal, že z právního hlediska může mít prezident vůči Fedu menší pravomoci, než se domnívá. V konečném důsledku tu pak mohou mít konečné slovo trhy a ty reflektují to, že ekonomická data snižování sazeb nepodporují. Pochybný je názor, podle kterého je snížení sazeb třeba na pokles dluhové zátěže. Podle ekonoma by totiž mohlo vést k růstu inflačních očekávání a ve výsledku by byl efekt opačný i na rovině dluhové zátěže.



Zdroj: CNBC