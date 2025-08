Po celní ofenzivě tlačí Trump na levnější léky. 'Zneužívání cen musí skončit,' vzkazuje farmaceutickým gigantům

Prezident Donald Trump zvyšuje tlak na farmaceutické firmy, aby snížily ceny léků. Zaslal dopisy 17 největším světovým výrobcům léčiv s požadavkem, aby Spojeným státům účtovali stejné ceny jako ostatním zemím. V dopisech adresovaných společnostem jako , Novo Nordisk, a dalším požaduje okamžité snížení cen léků pro program Medicaid a záruku, že nově uváděné léky budou cenově srovnatelné s těmi v zahraničí.



Firmám dal 60 dní na dobrovolné splnění požadavků, jinak pohrozil využitím všech dostupných nástrojů k ochraně amerických rodin před „zneužíváním cenové politiky“. Mezi 17 firem, kterým byl dopis zaslán, patří AbbVie, , , Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, , EMD Serono, Genentech, Gilead, GSK, , , , Novo Nordisk, , Regeneron, a .

Index S&P 500 Pharmaceuticals oslabil o 2,7 %, , přičemž největší pokles zaznamenaly akcie společností a Squibb. Akcie společnosti Novo Nordisk kótované na kodaňské burze klesají o 4,3 %, akcie společnosti kótované na londýnské burze klesají o 3,6 %. Mezitím se ve ztrátě ocitly i společnosti GSK (-1,9 %) a (-0,9 %).



Farmaceutický sektor dlouhodobě kritizuje propojení cen s globálními trhy jako hrozbu pro americké prvenství ve výzkumu a vývoji, protože by to podle něj omezilo motivaci k inovacím a zhoršilo dostupnost léků. Výrobci vyzývají vládu, aby se místo toho zaměřila na prostředníky v dodavatelském řetězci, kteří vyjednávají ceny jménem zaměstnavatelů.



Po Trumpových požadavcích jednotlivé firmy vydaly prohlášení o ochotě spolupracovat na zlepšení dostupnosti a cenové politiky, zatímco největší oborová asociace PhRMA se postavila proti návrhům. „Import zahraničních cenových regulací by podkopal americké vedení a poškodil pacienty i pracovníky,“ uvedl mluvčí PhRMA Alex Schriver.

Trump zároveň varoval před ztrátou konkurenceschopnosti vůči Číně, která podle něj ohrožuje americké postavení v oblasti biofarmacie. „V době, kdy Čína hrozí, že předstihne USA v oblasti biofarmaceutického výzkumu, musíme zajistit, aby Amerika zůstala nejatraktivnějším místem pro vývoj inovativních léků,“ uvedl.



Trump dlouhodobě kritizuje rozdíly v cenách léků mezi USA a zahraničím. Už během svého prvního funkčního období podepsal podobný exekutivní příkaz, který však ztroskotal kvůli právním sporům. „Ačkoli dnešní oznámení působí na první pohled silně, stále považujeme za nepravděpodobné, že by Trumpova administrativa dokázala tyto politiky skutečně prosadit,“ uvedl analytik BMO Capital Markets Evan Seigerman. V některých případech podle něj Trump pravděpodobně postrádá právní oporu pro realizaci svých návrhů.



Mezi konkrétní požadavky patří: poskytování všech léků za nejvýhodnější cenu (tzv. Most Favored Nation) pro pacienty v Medicaid, zajištění nejnižší ceny pro nově uváděné léky pro Medicaid, Medicare i komerční pojištění, tvrdší vyjednávání se „zahraničními příživnickými státy“, přímý prodej léků spotřebitelům za ceny odpovídající slevám pro pojišťovny.



Ve čtvrtečním dopise uvedl prezident Donald Trump, že využije obchodní politiku USA k tomu, aby farmaceutickým firmám pomohl vyjednat vyšší ceny v zahraničí, přičemž výnosy z těchto obchodů by měly být použity právě ke snížení cen léků pro americké pacienty. Společnosti by zároveň měly nabídnout některé běžně používané léky přímo pacientům za ceny odpovídající slevám, které v současnosti poskytují pojišťovnám. Není však jasné, zda by Trumpovy nejnovější požadavky skutečně vedly k úsporám pro americké spotřebitele, protože se týkají především nově uváděných léků, které už nyní podléhají výrazným slevám v rámci programu Medicaid.

Ale i když se farmaceutický průmysl většinou staví proti Trumpovu tlaku jednotně, objevují se první náznaky změny postoje. Výkonný ředitel Pascal Soriot tento týden přiznal, že současná situace je neudržitelná. Společnosti , , GSK a Regeneron se k dopisu nevyjádřily. Mluvčí Lilly uvedl, že firma dopis stále analyzuje. Zástupce Novo Nordisk uvedl, že se firma nadále zaměřuje na zlepšení dostupnosti a cenové dostupnosti léků. oznámil, že spolupracuje s Kongresem a Bílým domem na zvýšení dostupnosti, zatímco KGaA je otevřen spolupráci s americkou vládou na dosažení stejného cíle.



Zdroj: Bloomberg, Patria