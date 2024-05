Pokles čistého zisku Komerční banky o 21,3 pct meziročně ovlivnily opravné položky. Mírně klesly také provozní výnosy

reportovala výsledky za první kvartál letošního roku. Čistý zisk, který ovlivnila tvorba opravných položek, v Q1 meziročně klesl o 21,3 % na 2,8 mld. Kč. Mírně klesly také celkové provozní výnosy (-1,5 % meziročně) i čistý úrokový výnos (-1,1 % meziročně). Nižší výnosy se banka snažila zmírnit snížením provozních nákladů (-4,1 % meziročně). Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,8 %. 24. dubna 2024 schválila výplatu dividendy ve výši 82,66 Kč na akcii a výplatu 100 % zisku plánuje navrhnout i za letošní rok.

Celkové provozní výnosy dosáhly 8,8 miliardy Kč (odhad trhu 8,91 mld. Kč, odhad Patria 8,98 mld. Kč), a byly tak nižší o -1,5 % oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku. Čistý úrokový výnos mírně poklesl o 1,1 % na 6,28 mld. Kč (v souladu s očekáváním trh, odhad Patria 6,38 mld. Kč) vlivem vyšších nákladů na vklady a zrušení úročení povinných rezerv. Tato položka obsahuje závazky nově vyžadované regulací (MREL) a dopady ze zrušení úročení povinných vkladů, které musí držet jako minimální rezervy u centrální banky. Čistý příjem z poplatků a provizí mírně vzrostl o 4,9 % na 1 589 milionů Kč (odhad trhu 1,64 mld. Kč, odhad Patria 1,63 mld. Kč), hlavně díky rostoucím investicím zákazníků do podílových fondů a vyšší poptávce korporátních klientů po různých finančních službách, jako je vydávání dluhopisů, služby custody nebo vydávání záruk. Čistý zisk z finančních operací se mírně snížil ve srovnání se silnými loňskými výsledky, ovlivněn zpomalováním klientské aktivity v oblasti zajišťování a obchodování v kontextu stagnující ekonomiky a klesajících sazeb. Čistá úroková marže činila 1,69 % (-6 bps mezikvartálně).

Čistý zisk náležející akcionářům za první čtvrtletí roku 2024 se meziročně snížil o -21,3 % na 2,8 miliardy Kč (odhad trhu 3,12 mld. Kč, odhad Patria 3,22 mld. Kč). Nižší výsledek hospodaření byl způsoben především vyššími opravnými položkami, které představovaly čistý náklad 485 mld. Kč v 1Q24 vs. očekávaných 214 mil. Kč.



Zdroj: Komerční banka



Provozní náklady poklesly o -4,1 % na 4,8 miliardy Kč (odhad trhu 4,86 mld. Kč, odhad Patria 4,94 mld. Kč). Odhadovaný celoroční odvod do regulatorních fondů se výrazně snížil, jelikož ČNB snížila souhrnný příspěvek českých bank do Fondu pro řešení krize a srovnávaní základnu z loňského roku ovlivnilo zvýšení poplatku za pojištění vkladů z důvodu selhání Sberbank CZ. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace. Náklady na riziko dosáhly výše 0,5 miliard Kč (odhad trhu 0,21 mld. Kč, odhad Patria 0,18 mld. Kč). dosud nerozpustila rezervu na rizika související s inflací, vytvořenou v letech 2021 a 2022.

„Finanční výsledky za první čtvrtletí ukazují zlepšení na úrovni provozního zisku. V meziročním srovnání nám dynamicky rostly vklady i aktiva klientů ve správě, a vidíme rovněž pozitivní trend v úvěrování. Obzvláště mne těší, že zrychluje růst počtu klientů . Vykázaný pokles čistého zisku ovlivnila tvorba opravných položek v Q1, zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku došlo k jejich rozpouštění,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel .

Úvěry vzrostly o 4,6 % meziročně (-0,3 % mezikvartálně), zatímco vklady vzrostly o 7,2 % meziročně (+4,3 % mezikvartálně).



Výsledky KOMB za 1. čtvrtletí byly poznamenány zhoršením ukazatelů kvality aktiv - poměr nesplácených úvěrů 2,1 % oproti 1,8 % ve 4Q23. Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,8 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 17,7 %. Kapitálové poměry vykazované během roku 2024 zahrnují mezitímní zisk běžného roku upravený o „předvídatelnou dividendu“ na úrovni 100 % výplatního poměru. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 154 %, výrazně nad regulatorním minimem 100 %.



Zdroj:

Řádná valná hromada konaná dne 24. dubna 2024 schválila výplatu dividendy ve výši 15,7 miliardy Kč, tj. 82,66 Kč na akcii, před zdaněním. To představuje 100 % konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2023. Nárok na dividendu mají vlastníci akcií k 6. květnu 2024. Výplata dividendy bude 27. května 2024.



Komerční banka dále oznámila, že představenstvo rozhodlo o zahájení exkluzivního vyjednávání s hlavním městem Prahou o prodeji 100% vlastněné dceřiné společnosti VN 42, s.r.o., která vlastní bankovní budovu na Václavském náměstí 796/42 v Praze. Uvedené rozhodnutí představenstva nepředstavuje závazek uzavřít transakci nebo dohodnout se na podmínkách prodeje.

Banka potvrdila své výhledy na rok 2024, včetně I) růstu výnosů nízkým až středním jednociferným tempem, II) růstu úvěrů středním jednociferným tempem, III) pomalejšího růstu provozních nákladů než výnosů, IV) nákladů na riziko pod 20-30 bps a V) 100% dividendového výplatního poměru.

"Celkově si myslíme, že pro Komerční banku šlo o slabší čtvrtletí, než se očekávalo. Jádrové výnosy byly pod naším i konsenzuálním očekáváním. Dynamika jádrových výnosů banky byla ve srovnání s konkurencí na českém bankovním trhu slabší. Výsledky Komerční banky za 1Q byly navíc poznamenány zhoršením ukazatelů kvality aktiv (poměr nesplácených úvěrů 2,1 % oproti 1,8 % ve 4Q23)," uvádí analytik Patria Finance Michal Křikava.

CZK (mln.) 1Q24 1Q23 meziročně trh vs trh Patria vs Patria Čistý úrokový výnos 6 276 6 349 -1,10% 6 283 -0,10% 6 381 -1,60% Čisté výnosy z poplatků a provizí 1 589 1 515 4,90% 1 640 -3,10% 1 629 -2,50% Čisté výnosy z finančních operací 957 1 094 -12,50% 991 -3,40% 970 -1,30% Celkové provozní výnosy 8 822 8 958 -1,50% 8 913 -1,00% 8 980 -1,80% Provozní náklady -4 804 -5 007 -4,10% -4 856 -1,10% -4 940 -2,80% Náklady na riziko -485 432 +/- -214 +/- -180 +/- Čistý zisk 2 804 3 561 -21,30% 3 121 -10,20% 3 218 -12,90%

Zdroj: , Patria