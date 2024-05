Víkendář: Eisman o investicích spojených s umělou inteligencí a potenciálu, který má Apple

Steve Eisman z Neuberger Berman vešel ve známost díky filmu The Big Short a svým predikcím a investicím v době kolem finanční krize. Na CNBC nyní prezentoval svůj pohled na některé firmy a sektory na americkém trhu. Včetně trhu realitního, který je podle něj již dva roky ovlivněn vyššími sazbami hypoték a nízkou nezaměstnaností. To u lidí vede k nízké motivaci prodávat stávající dům. Na trhu se tak obchoduje hlavně s realitami novými, což podle experta ještě nějaký čas přetrvá.



Diskuse s investorem se zaměřovala zejména na téma umělé inteligence (AI) a jejího využití různými společnostmi. Zatímco podle některých názorů může v této oblasti zaostávat, podle investora je naopak „skrytou sázkou na umělou inteligenci“. Její potenciál se může projevit až v budoucnu, protože „nyní se všichni zaměřují na čipy a cloud“. Chvíle Applu přijde v době, kdy se pozornost přesune od těchto témat k aplikacím. „Vím, že až přijdou tyto aplikace, budu potřebovat nový telefon,“ dodal Eisman.

Podle experta tedy kvůli AI nastane doba velkého posunu spotřebitelů k novým přístrojům včetně chytrých telefonů a laptopů. Nejvíce z toho může získat právě , který bude měnit nabídku „všeho, co prodává.“ Nemůže pak ale být podobnou sázkou , který podle CNBC nyní představuje „nový hardware vybavený umělou inteligencí“? Eisman uvedl, že tomu tak být může, ale každopádně jde o téma, které bude relevantní ve chvíli, kdy se začnou nabízet konkrétní uživatelské aplikace používající AI.



Investor už dříve hovořil o tom, že žádný z ředitelů není podle něj momentálně tak šťastný jako ředitel společnosti NVIDIA. Té totiž neustále rostou objednávky a prodeje díky tomu, jaké čipy a produkty je schopná nabízet. Nyní investor dodal, že NVIDIA je stále nejjednodušším způsobem, jak sázet na AI. K tomu „pár dalších výrobců čipů jako AMD a všichni, kteří mají cloud s masivní databází.“ Dále je to zmíněný a „pak už to není tak jasné“.



Na dotaz týkající se stavu amerického spotřebitele Eisman uvedl, že na straně zadlužení „neexistuje žádná časovaná bomba“. V lepším stavu jsou skupiny s vyššími příjmy, na skupiny s příjmy nižšími více doléhá inflace. K volbám pak řekl, že podle jeho názoru Trump vyhraje ve všech státech, které nejsou jasně vyhraněny směrem k jedné z hlavních politických stran. Trump by se pak stal prezidentem, ale na akciový trh by to nemělo mít žádný výraznější dopad. Výjimkou jsou některé sektory, například ve vztahu k novým clům.



Před dvěma týdny Eisman na CNBC uvedl, že pokud americká centrální banka letos sníží sazby, bude to jen mírně a nebude to mít výrazný reálný dopad. Zvyšování sazeb vidí jako nepravděpodobné a je podle něj zřejmé, že ekonomika může velmi dobře fungovat i při jejich současné výši. Investor hovořil i o tom, že „v dobrých časech rozhodují na trhu příběhy, v těch horších rozvahy firem.“ V současnosti podle něj panují dobré časy, trhem tudíž hýbou zejména příběhy, včetně toho o AI.



Zdroj: CNBC