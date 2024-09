Hoenig z poklesu sazeb o 50 bazických bodů nadšen není, Morgan Stanley jej vidí jako kompenzaci července

Bývalý prezident Federal Reserve Bank of Kansas City Thomas Hoenig se domnívá, že americká centrální banka snížením sazeb o 50 bazických bodů v určitém smyslu slavila vítězství nad inflačními tlaky. Podle ekonoma může být na takové oslavy příliš brzy i s ohledem na to, kde se nachází aktuální inflace. Zmíněný pokles sazeb přitom podle něj může podpořit ekonomickou aktivitu, ale také budoucí růst cen.



Hoenig poukázal na růst akciového trhu a na to, že nezaměstnanost se v USA pohybuje na 4,2 %. Dochází tak sice k jejímu růstu, ale v historickém srovnání se stále nachází velmi nízko. Spotřeba sice zpomaluje, ale ekonomika má „nadále velkou setrvačnost“. Podle ekonoma k tomu přijde další snižování sazeb, které ve výsledku může přinést ochlazení tempa poklesu inflace či dokonce její stagnaci nad 2 %.







Jim Caron z Investment Management má za to, že šéf Fedu Jay Powell chtěl, aby zářijový pokles sazeb kompenzoval i to, že sazby nešly dolů už v červenci. A tento názor si prosadil, takže centrální banka snížila sazby o 50 bazických bodů. K tomu Caron dodal, že sazby byly před snížením bezesporu restriktivní a Fed tíhnul k tomu, že do konce roku by měly klesnout na úroveň 4,5 %. Názory na to, kam by se sazby měly dostat v roce 2025, se ale podle Carona už liší mnohem více.



Ve vedení americké centrální banky tak podle investora převažuje názor, že „sazby by měly klesnout alespoň o jeden procentní bod a pak už se bude pokračovat pomaleji“. Příliš rychlý pokles sazeb sebou přitom nese riziko opětovného zvýšení inflačních tlaků. Příliš pomalý pokles sazeb naopak nese riziko zbytečného ochlazení ekonomické aktivity. Fed tato rizika váží, inflační riziko vidí jako menší a proto tíhne k agresivnějšímu poklesu sazeb.



Caron také uvedl, že podle konsenzu by zisky obchodovaných společností měly příští rok dosáhnout přibližně na 280 dolarů na akcii v indexu S&P 500. Poměr cen k ziskům se bude podle experta indexu pohybovat mezi 5800 – 5900 body. To pak podle Carona ukazuje, že se zvyšuje pravděpodobnost scénáře, v němž by akcie dál rostly.







Zdroj: Yahoo Finance