Michael Wilson: Nevalná očekávání u zisků dopadnou na akcie navázané na ekonomiku

Podle Michaela Wilsona z slabší výhled zisků amerických společností pravděpodobně poškodí akcie, které jsou navázány na ekonomikou. Investoři se totiž obávají dopadu klesající inflace na cenotvorbu.



Tento stratég, který loni patřil mezi největší medvědy na americké akcie, uvedl, že ukazatel, který porovnává navýšení zisků oproti jejich poklesům, je slabší, což je pro tuto roční dobu typické. Stojí za tím především takzvané cyklické sektory.





„Podle našeho názoru to nepodporuje širokou cyklickou rotaci,“ řekl Wilson a dodal, že trh se „také možná soustředil na představu, že klesající inflace se může projevit jako brzda pro cyklické akcie, které jsou vysoce závislé na síle cenotvorby."



Poté, co referenční index S&P 500 v polovině července dosáhl rekordního maxima, rally na amerických akcií zakolísala kvůli obavám, že zpomalující ekonomika přiměje Fed, aby snížil úrokové sazby rychleji a hlouběji, než se očekávalo. Nyní trhy zcela počítají se snížením sazeb do září.





Také koš ukazuje, že od konce června výrazně převyšují poklesy zisků nad jejich navýšeními. A od dubna cyklické akcie z indexu S&P 500 nedosahují svou výkonností na relativně bezpečnější defenzivní sektor. Největší technologické akcie při posledním výprodeji také utrpěly ztráty, když investoři preferují menší akcie, které jsou levnější.



Wilson z nadále doporučuje akcie s velkou kapitalizací, „ačkoli pozorně sledujeme fundamentální a technické pozadí malých společností. Prozatím si i nadále myslíme, že lepším poměrem rizika/výnosu v rámci malých společností jsou růstové akcie, kterým by se mělo dařit z hlediska nákladů na kapitál, až Fed sníží sazby,“ řekl Wilson.



Stratég RBC Capital Markets Lori Calvasina také řekl, že trendy revizí zisků zatím nepodporují další rotaci na trhu. "Navzdory zprávám prvních několika jmen z růstových akcií s obří kapitalizací, které oznámily své výsledky," rostou odhady zisku u 10 největších akcií z S&P 500 ostřeji než u zbytku indexu, napsal Calvasina v poznámce. "Ještě jsme nezaznamenali jasný posun ve prospěch malých kapitálových společností."



