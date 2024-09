Akcie se vezou na vlně optimismu. Fed posílil důvěru v příznivý výhled ekonomiky a měnové politiky

Včerejší zasedání americké centrální banky dopadlo pro akcie dobře. Je třeba přiznat, že jsme čekali snížení sazeb menšího rozsahu a že jsme příliš nevěřili v razantní začátek uvolňovacího cyklu. V minulých případech se Fed jako příliš akční neprojevoval, v boji s inflací hodně zaspal a konec konců, těsně před volbami bývá centrální banka opatrnější. Překvapení je však pozitivním směrem, neboť sazby jsou relativně k výhledu vysoko, prostor pro jejich pokles tu určitě byl a je, a větší akčnost kredibilitě Fedu prospěje.



Agresivnější začátek cyklu je spojen s lepším výhledem pro inflaci a horším pro nezaměstnanost. Ta sice nemá stoupat nijak závratně, ale to i díky plánovanému uvolnění politiky, které má ještě letos dostat sazby na 4,4 pct a příští rok ještě o procentní bod níž. Ekonomice i přes chladnoucí trh práce Fed nadále věří - má udržet 2procentní tempo.

Tržní reakce na nové zprávy byla dost nervózní a akcie nebo dolar ve zbytku amerického obchodování prudce měnily směry. Dnes by se však měly trhy uklidnit a zhodnotit poselství z Fedu jako pozitivní.

Velmi dobrou zprávou je, že Fed razantně reaguje ještě v situaci, kdy do toho není tvrdě tlačen makrodaty. Tehdy totiž bývá pozdě na to, aby náladu v ekonomice zlepšil a uřídil sebenaplňující se očekávání. Centrální banka sděluje, že věří v dobrý výkon ekonomiky, začíná pracovat na tom, aby dobrý výkon zachovala, a při náznaku zhoršení má prostor přitlačit. Takové nastavení se investorům musí líbit a pochybnosti by případně mohla zvednout až nová data z trhu práce začátkem příštího měsíce.

Flexibilita v budoucím snižování sazeb, tedy možné zpomalení či zastavení, není tolik podstatná. Rezonovat bude daleko víc zmíněná připravenost bránit zhoršování ekonomiky, hlavně nezaměstnanosti. Stejně tak trhům nebude překážet pokračování QT nebo mírně vyšší dlouhodobá rovnovážná sazba. Ta se začne řešit, až když trh začne vyhlížet dno cyklu, tedy za rok až dva.

Klíčové akciové indexy v Evropě se zvedají aspoň o procento, v případě CAC40 je to dokonce 1,7 pct. Americké futures naznačují start Wall Street výrazně nahoře, Nasdaq nyní +1,8 pct. Tento vývoj nám dává vzhledem ke zprávám daleko větší smysl než včerejší překvapivý pád v závěru. Podobně dluhopisové výnosy, které včera stouply, dnes otáčejí dolů, ačkoli pohyb v tomto případě není velký. Eurodolar stoupá na 1,1170, ovšem ještě ráno byl asi o cent níž. Koruna zůstává na páru s eurem v klidu.

Na programu dnes máme rozhodnutí Bank of England o sazbách, dále ze zámoří týdenní zprávu o žádostech o dávky v nezaměstnanosti, index aktivity ve filadelfské oblasti či další dílčí realitní data.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:19 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0749 0.0082 25.0947 25.0549 CZK/USD 22.4395 -0.5033 22.6595 22.4355 HUF/EUR 394.5128 0.0153 395.3522 394.1481 PLN/EUR 4.2667 -0.0975 4.2766 4.2649

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8917 0.2344 7.8930 7.8388 JPY/EUR 159.5380 0.9469 159.6750 157.7845 JPY/USD 142.7705 0.4411 142.9530 142.0580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8412 -0.0357 0.8423 0.8403 CHF/EUR 0.9447 0.4289 0.9450 0.9405 NOK/EUR 11.6685 -0.9289 11.7927 11.6522 SEK/EUR 11.3051 -0.3578 11.3360 11.2916 USD/EUR 1.1174 0.5140 1.1175 1.1129

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4632 -1.0415 1.4844 1.4628 CAD/USD 1.3535 -0.5021 1.3648 1.3536