The Washington Post: Trump chce většinu dovozu zatížit clem kolem 20 procent

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá většinu dovozu do Spojených států zatížit clem kolem 20 procent. S odkazem na tři informované zdroje to dnes napsal server listu The Washington Post (WP). Část ekonomů upozorňuje na hospodářské problémy, které takový krok přinese. Trump se chystá sérii cel oznámit ve středu, vybrané peníze by chtěl částečně použít na snížení daní Američanům.



Trump usiluje o nejrazantnější přeměnu globálního ekonomického systému za desítky let. Pokud svůj záměr prosadí, lze očekávat dopady na akciové trhy i na globální ekonomiku. Středu 2. dubna Trump nazval dnem osvobození pro americké firmy, které obchodují se zbytkem světa a na které podle něj doléhají nespravedlivá cla.



Za předpokladu, že by trvalá cla začala platit už v tomto čtvrtletí a že by na ně obchodní partneři zareagovali ráznou odvetou, americká ekonomika by téměř jistě okamžitě spadla do recese, která by trvala více než rok, upozorňuje hlavní ekonom společnosti Mark Zandi. To by podle něj byl výsledek podle nejhoršího scénáře a míra nezaměstnanosti v USA by se dostala nad sedm procent. Letos v únoru činila 4,1 procenta a už asi dva roky se zvolna zvyšuje, v srpnu 2023 byla na 3,5 procenta.



Poradci Bílého domu nicméně upozorňují, že na stole je několik možností a že konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Trump v pondělí večer několikrát zopakoval, že cla budou reciproční, tedy přímo úměrná clům, kterými jiné státy zatěžují dovoz amerického zboží. Naznačil také, že na mnoho zemí se dovozní cla vztahovat nebudou. To by pravděpodobně znamenalo méně drastické opatření než jedno univerzální clo, píše WP.



Trumpova administrativa se už týdny připravuje na středeční oznámení nových cel. Varováním ekonomů dosud větší váhu nepřikládala a představitelé Bílého domu poukazují například na to, že černé scénáře ekonomů se nenaplnily ani za Trumpova prvního funkčního období, kdy prezident zavedl mírnější cla.



Americká vláda trvá na tom, že cla jsou nutná k obnovení rovnováhy globálního obchodního systému. Ten podle vládních činitelů desítky let diskriminuje Spojené státy a po celé zemi zničil tradičně dělnické komunity. Trump si už mnohokrát stěžoval, že globalizace vzala obyčejným Američanům práci, protože výroba se přesunula do levnějších zemí.



"Prezident oznámí plán zavedení cel, který zruší nekalé obchodní praktiky, jež tuto zemi už desítky let okrádají. Dělá to v nejlepším zájmu amerických pracovníků," řekla v pondělí mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. I když zatím není jasné, jaká cla Trump konkrétně zavede, rozsah uvažovaných cel odráží prezidentovy ambice přetvořit globální ekonomický řád.



Trump už v únoru zvýšil cla na dovoz z Číny. Zavedl také cla na hliník a ocel a minulý týden oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz automobilů a jejich dílů do USA. Cla na automobily začnou Spojené státy vybírat od 3. dubna, cla na automobilové díly vstoupí v platnost nejpozději 3. května, přesné datum se vláda teprve chystá oznámit.