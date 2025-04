Český průmysl otáčí směr a vyhlíží lepší zítřky. Ale pozor na Trumpova cla!

Podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu se podle indexu nákupních manažerů (PMI) v březnu zlepšily třetí měsíc v řadě na 48,3 bodů. Přestože celý sektor nadále zůstává v mírném útlumu (pod hranicí 50 bodů), jedná se o nejlepší výsledek od poloviny roku 2022.



Výroba i nové zakázky sice v březnu dále poklesly, tempo bylo ale nejslabší od roku 2022. Zahraniční poptávka zůstává nadále utlumená, dobrou zprávou ale je, že tuzemští průmyslníci hlásí známky oživení v poptávce i získání nových odběratelů. Zásadní roli hraje v tomto ohledu Německo, kde má průmysl pravděpodobně to nejhorší již za sebou a plánované masivní impulsy do ekonomiky zlepšují celkový sentiment a budoucí vyhlídky.



Pozornost si tentokrát zaslouží i zesílené cenové tlaky v průmyslu. Ceny vstupů vzrostly v březnu nejrychlejším tempem za více než dva roky z titulu dražších energií a cen materiálů. To se výrobci snažili ve větší míře promítnou do prodejních cen, což vedlo poprvé od loňského září k jejich zdražení. Z jednoho čísla zatím těžko dělat silné závěry, pokud by však měly cenové tlaky dále zesilovat, pro ČNB půjde o další argument pro opatrnost při kalibraci měnové politiky.



Směrem k příštím dvanácti měsícům pak hledí čeští výrobci vůbec nejoptimističtěji za poslední rok. Ve větší míře totiž sázejí na oživení zahraniční poptávky, která skrze vyšší zakázky restartuje výrobu. To je dobrá zpráva, kterou však může již v tomto týdnu narušit nové kolo obchodních cel ze strany Trumpovy administrativy. Pokud by Spojené státy uvalily diskutovaná 20% cla na veškeré dovozy z EU, nálada v průmyslu a samozřejmě i jeho výkon by velmi pravděpodobně zamířily znovu do deprese.