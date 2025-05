M2C míří na burzu: Český lídr v péči o nemovitosti sází na technologie a globální expanzi

Česká společnost M2C, která již více než tři dekády poskytuje komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, se chystá vstoupit trh Start pražské burzy. S více než 8 500 zaměstnanci, působností ve 13 zemích a čerstvými expanzemi do USA a Spojených arabských emirátů, se firma profiluje jako stabilní a technologicky progresivní hráč s globálními ambicemi. Patria.cz přináší exkluzivní rozhovor o M2C s CEO Matějem Bártou a finančním ředitelem Ivo Dostálem před plánovaným IPO akcií na pražské burze, které by se mělo dle dosavadních informací mělo odehrát na přelomu května a června.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Byznys M2C stojí na třech pilířích: klasických službách správy nemovitostí, vlastním technologickém hubu a vývoji softwaru na míru. Právě investice do technologií a digitalizace mají být klíčem k budoucímu růstu společnosti. „Naším cílem je propojit tradiční lidskou sílu s novými technologiemi a do budoucna přinášet zákazníkům více technologických řešení,“ říká CEO Matěj Bárta. "Budoucnost vidíme v automatizaci a digitalizaci služeb jako takových, abychom posouvali nemovitosti z dvacátého do jedenadvacátého století, aby odpovídaly moderním trendům fungování."



CFO Ivo Dostál doplňuje, že IPO má firmě pomoci financovat akviziční růst: „Rozhodli jsme se, že nepůjdeme jenom organickým růstem, ale budeme akvírovat firmy, které jsou jak ve vertikálním směru, tak i technologického směru," uvedl CFO. "Cílem je maximální kombinace technologií a lidských zdrojů tak, aby samozřejmě došlo k minimálnímu růstu nákladů a samozřejmě na naší straně růstu EBITDA," dodal Dostál.

V roce 2024 dosáhla firma konsolidovaných tržeb ve výši 4,5 miliardy korun a působila ve 13 zemích. A letošní rok na tento úspěch navazuje, podotýká Ivo Dostál s tím, že M2C nyní uzavírá klíčové smlouvy v Německu, které jí zajistí celoněmecké pokrytí.



Mezi aktuální inovace a trendy společnosti patří nasazení autonomních úklidových robotů a rozvoj dronových technologií pro umývání fasád a solárních panelů. „Vidíme v tom obrovský potenciál pro zvýšení efektivity i marží,“ dodává Bárta.



M2C se prezentuje jako stabilní, odolná firma, která úspěšně čelila i globálním krizím. A právě její stabilní růst, jasná strategie a důraz na technologii z ní dělají podle CEO Bárty atraktivní příležitost pro investory, kteří hledají spojení tradičního byznysu s inovacemi. "Jsme společností, která doteďka měla kontinuální růst," uzavírá Bárta.