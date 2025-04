M2C nabídne při vstupu na pražskou burzu 15 až 25 procent akcií

Holding M2C, který poskytuje služby správy nemovitostí, nabídne investorům ve veřejném úpisu 15 až 25 procent akcií společnosti. Půjde pouze o nové akcie, současní akcionáři si ty své ponechají. Úpis akcií by se měl konat od druhé poloviny května do konce první poloviny června. Novinářům to dnes řekl Marek Hatlapatka, který za poradenskou firmu Cyrrus Corporate proces přípravy úpisu řídí.



Holding M2C oznámil záměr vstoupit na trh Start pražské burzy před několika týdny. V případě úspěšného úpisu by byl třináctou firmou obchodovanou na tomto trhu. Firma očekává, že tímto krokem získá stovky milionů korun pro financování dalšího růstu.



"Vstup na kapitálový trh představuje další logický krok v naší firemní strategii. Získané peníze investujeme především do rozvoje technologických inovací, dalších akvizic a expanze na nové trhy," uvedl ředitel společnosti Matěj Bárta.



Česká firma, která působí ve 13 evropských zemích a zaměstnává 8500 lidí, nedávno založila pobočku v USA a plánuje další rozšíření, včetně trhů na Blízkém východě.



Tržby M2C v roce 2024 činily 4,5 miliardy korun v konsolidovaných číslech, což je rekordní výsledek. Meziroční růst činil 22 procent. Čistý zisk společnosti loni stoupl o 70 milionů na 85,5 milionu Kč. Letos společnost plánuje jeho nárůst na 128 milionů korun.



Kořeny firmy sahají do poloviny 90. let minulého století, kdy několik spolužáků založilo tehdy ještě studentskou firmu ABL. Později se společnost dostala do povědomí veřejnosti především kvůli kontroverzním politickým aktivitám Víta Bárty. Ten v roce 2010 svůj podíl převedl na svého bratra Matěje a z firmy zcela odešel.



Společnost v roce 2012 prošla rebrandingem a přijala současný název M2C. Od této transformace stojí v čele podniku Matěj Bárta, jehož podnikatelské aktivity nejsou nijak propojeny s jeho bratrem Vítem.