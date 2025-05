M2C si jde na pražskou burzu pro až 240 milionů korun. Český lídr v péči o nemovitosti sází na technologie a globální expanzi

No a o čistém zisku se nepraví nic, že :) Takže to moc nevybočuje z obvyklého českého IPO - startup, který má jakýsi geniální nápad, nicméně mu nějak nevychází prachy a v bance ho vyhodili s úvěrem, si pro ně jde na burzu, a po úspěšném IPO se modlí, že se to snad konečně překlopí do zisku. V lepším případě je z něho Karo a Primoco, v horším většina ostatních, o kterých plno investorů ani netuší, že existují, a to je vlastně dobře. *** Generálně řečeno - správa nemovitostí, uklízečky (doslova) a nějakej software s tím spojený, to jsou typicky činnosti, které dělá nějaké sročko o pěti majitelích a řádově desítkách lidí, nepotřebuje velký kapitál a moc není důvod, aby to byla burzovní akciovka, která slouží hlavně k soustředění kolosálního kapitálu k nějakému velkolepému cíli, jako bývala dřív třeba ocelárna a dnes umělá inteligence pro půl zeměkoule.

Orangutan