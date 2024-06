Praha podepsala s KB smlouvu o koupi budovy na Václavském náměstí

Zástupci Prahy a (KB) dnes podepsali smlouvu o prodeji společnosti VN 42, která patří a vlastní kancelářskou budovu na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Město bance zaplatí 3,54 miliardy korun, vlastníkem bude od 1. července. Do budovy se z pronajatého Škodova palce v Jungmannově ulici nejpozději do roku 2028 přesunou magistrátní úředníci. Smlouvu dnes podepsali pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), předseda představenstva a generální ředitel Jan Juchelka a členka představenstva Jitka Haubová. Banka v budově zůstane do 31. prosince 2026 a městu bude platit nájem.



"KB vedla dlouhé výběrové řízení. Na počátku jsme byli velmi optimističtí, protože jsme zaregistrovali desítky vyjádření zájmu. A na konci procesu jsme zjistili, že tento dům dostane nejlepšího možného majitele, kterého jsme si mohli vysnít," řekl Juchelka. Přítomnost magistrátu v budově přispěje podle něho také ke kultivaci Václavského náměstí



Praha nastěhuje do budovy asi 1100 úředníků ze Škodova paláce a ještě jí zůstane rezerva pro případné nastěhování dalších zaměstnanců. Úřad tak vyřeší problémy s chybějícími místy pro úředníky. Svoboda ocenil také dostupnost budovy. "Nejen, že jsou (prostory) v nejužším centru, takže to bude pro všechny naše ´zákazníky´ příznivé, ale je to místo, které je krásné, funkční, jsou u něj tři trasy metra a je to místo, s kterým počítáme, že ho zkultivujeme a Václavské náměstí bude třešnička na dortu Prahy," řekl Svoboda.



Banka bude magistrátu od 1. července, stejně jako další nájemci, kteří v budově jsou, platit nájem. Magistrátní úředníci nyní začnou postupně připravovat harmonogram stěhování. Ještě před přesunem úředníků nechá Praha kancelářské prostory upravit pro potřeby magistrátu. Podle ředitele magistrátu Martina Kubelky se ale bude jednat o drobnosti, neboť banka dům před několika lety kompletně opravila.



Zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí nebude třeba, neboť Praha koupila společnost VN 42, kterou po přestěhování zlikviduje. "V bankovním sektoru je taková struktura vlastnictví běžná, v našem případě je ten mezičlánek zbytečný," řekl Kubelka.



Do Jungmannovy ulice sestěhovalo úředníky vedení Prahy za bývalého primátora Pavla Béma (ODS). Situací kolem nájmu se zabývala Praha následně několik let a s původním majitelem paláce, firmou Copa retail, se neúspěšně soudila kvůli výši nájmu. Někdejší vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) dohodlo úpravu nájemní smlouvy. Dvacetiletý nájem měl město stát 4,4 miliardy korun, nakonec zaplatí o 860 milionů méně. V roce 2017 palác koupila investiční společnost GLL Real Estate Partners se sídlem v Mnichově.



V minulosti hlavní město zvažovalo i jiná místa, kam by mohlo úředníky přestěhovat. V posledním roce jednalo vedení Prahy o koupi budovy hlavní pošty v Jindřišské ulici, ale s Českou poštou se nedohodlo. Dříve se objevil i plán na stavbu nové budovy Na Knížecí, z toho však také sešlo. Vedení magistrátu sídlí v budově Nové radnice na Mariánském náměstí, kterou město vlastní.