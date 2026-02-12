Hledat v komentářích

Detail - články
Platební obr Adyen lehce zmírnil výhled, jeho akcie se propadly o dvacet procent

Platební obr Adyen lehce zmírnil výhled, jeho akcie se propadly o dvacet procent

12.02.2026 10:38
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie Adyenu se dnes propadly až o dvacet procent poté, co tato platební společnost zmírnila letošní výhled růstu tržeb a investoři reagovali na signály slabší poptávky i makroekonomické nejistoty. Firma sice za druhé pololetí reportovala solidní provozní ziskovost a překonala odhady EBITDA, ale růst tržeb zpomalil a nový výhled na rok 2026 působí konzervativněji.

Adyen kvůli ekonomické nejistotě zmírnil svou prognózu růstu tržeb na tento rok a následně zaznamenal největší propad od srpna, kdy ztratil tržní hodnotu o 6,6 miliardy eur. Podle nového výhledu porostou letos čisté tržby o 20 % až 22 % při konstantním kurzu, předchozí prognóza odhadovala růst o nižší až střední dvacítky procent, uvádí Bloomberg. Akcie společnosti Adyen klesly v Amsterdamu až o 20 % na 920 eur, což je největší intradenní pokles od srpna. Aktuálně odepisují 16 %.

Adyen

Čisté tržby se za šest měsíců do prosince zvýšily o 17 % meziročně na 1,27 miliardy eur, uvedl Adyen, čímž se téměř trefil do očekávání trhu (1,28 miliardy eur). V první polovině roku přitom čisté tržby vzrostly o 20 %, což ukazuje na zpomalení růstu. Uravený zisk EBITDA ve výši 702 milionů eur za druhé pololetí ale překonal odhady. A EBITDA marže, klíčový ukazatel ziskovosti, činila v daném období 55 %. Adyen v listopadu uvedl, že se bude dále snažit svou EBITDA marži zvyšovat nad 55 % do roku 2028.

„Akcie dnes ráno pravděpodobně zatížil mírnější výhled na rok 2026, i když se domníváme, že v něm je zabudován určitý konzervativismus,“ uvedli v komentáři analytici Jefferies, včetně Hannese Leitnera, a vypíchli, že oznámení Adyenu o rozšiřování svého obchodování se Starbucksem je „velmi povzbudivé“. Platební firma uvedla, že s ní tento prodejce kávy uzavřel partnerství pro platby v kamenných obchodech v 943 prodejnách ve Velké Británii, Rakousku a Švýcarsku.

Růst objemu trhu v letošním roce bude „v podstatě v souladu“ s úrovněmi z roku 2025, „což odráží pokračující makroekonomickou nejistotu,“ uvedla společnost. Přibližně 27 % podnikání společnosti představuje Severní Amerika. Tento týden ukázala data o maloobchodě v USA ztrátu dynamiky spotřebitelských výdajů na konci vánoční nákupní sezóny, což odráží obavy ohledně životních nákladů. A ke zpomalení růst Adyenu přispívá také slabší dolar.

Adyen, který je držitelem bankovních licencí v Evropě, USA a Velké Británii, zpracovává platby pro velké podniky, kamenné obchody, platformy nebo tržiště a mezi své klienty řadí Uber Technologies nebo eBay. „Část našeho růstu pochází z růstu našich vlastních zákazníků,“ uvedl v rozhovoru finanční ředitel Ethan Tandowsky.

Adyen zaznamenal „výraznější posun“ v objemech v nejrůznějších segmentech, protože klienti, kteří dříve přijímali pouze online platby, stále častěji využívají osobní kontaktní body a technologie Adyenu je připravená tento trend zachytit, napsalo vedení v dopise akcionářům.

V listopadu se Adyen zavázal ke zvyšování čistých tržeb po roce 2026 o přibližně 20 % s tím, že je v pozici, aby se stal „jedním z největších hráčů“ ve svém odvětví. Rozšiřuje také nabídku svých finančních produktů, čímž může malým a středním podnikům poskytovat přístup ke službám, jako je vydávání karet a úvěry na provozní kapitál.

Adyen také uvedl, že letos plánuje najmout 550 až 650 zaměstnanců, zejména v USA a ve svých globálních technologických centrech.


Čtěte více:

