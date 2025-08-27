Hledat v komentářích

Detail - články
Indie ušetřila dovozem ruské ropy miliardy, cla ale zisky rychle smažou

27.08.2025 11:56
Autor: ČTK

Indie ušetřila 17 miliard dolarů (360 miliard Kč) tím, že po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zvýšila dovoz zlevněné ropy z Ruska, které čelí mezinárodním sankcím. Vysoká cla, která ode dneška platí na dovoz indického zboží do Spojených států, ale tyto zisky rychle smažou. Ve své analýze to dnes uvedla agentura Reuters.

Maximální celní sazba na dovoz z Indie do USA ode dneška činí až 50 procent. Americký prezident Donald Trump už dříve avizoval, že dovoz z Indie zatíží vyššími celními sazbami mimo jiné právě proto, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy.

Rozhodnutí amerického prezidenta by mohlo snížit vývoz z Indie o více než 40 procent, což je přibližně o 37 miliard dolarů ročně, odhaduje think-tank Global Trade Research Initiative (GTRI) se sídlem v Dillí. O úspory z dovozu zlevněné ropy by tak Indie mohla přijít v řádu měsíců.

GTRI uvedl, že nejvíce opatření zasáhne vývoz textilu, drahých kamenů, šperků, krevet a koberců. Tyto sektory se připravují na 70procentní propad vývozu, který podle uvedeného think-tanku ohrozí stovky tisíc pracovních míst.

Pokud Dillí nenajde řešení, dopady cel budou přetrvávat a mohly by politicky oslabit premiéra Naréndru Módího, píše Reuters. Dopady cel navíc ohrožují tisíce pracovních míst.

"Indie potřebuje Rusko pro obranné vybavení ještě několik let, levnou ropu, pokud je k dispozici, geopolitickou podporu v kontinentálním prostoru a politickou podporu v citlivých záležitostech," řekl Happymon Jacob, který je zakladatelem Rady pro strategický a obranný výzkum v Dillí. Pro Indii to z Ruska podle něj dělá těžko nahraditelného partnera.

Britská banka Standard Chartered odhaduje, že cla by mohla snížit růst hrubého domácího produktu (HDP) Indie až o jeden procentní bod. Nicméně indická ekonomika je podle analytiků této banky díky zaměření na domácí trh stále méně ohrožena než ekonomiky jiných asijských zemí, které jsou více zaměřené na export. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Indie.

