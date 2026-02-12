Hledat v komentářích

Detail - články
Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok

Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok

12.02.2026 16:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Neocloudová společnost Nebius Group, jež v posledním roce těží z poptávky po AI infrastruktuře, skončila svými hospodářskými výsledky za loňský čtvrtý kvartál pod odhady analytiků. Zároveň ale dodala silný výhled pro letošní rok. Akcie reagují silnou volatilitou - na moment byly mírně v plusu, v jednu chvíli pak oslabovaly až o deset procent, později většinu ztrát smazaly.

Tržby Nebiusu sice ve čtvrtém čtvrtletí meziročně významně vzrostly (+547 %), když dosáhly 227,7 milionů dolarů, přesto za konsenzem analytiků zaostaly o 20 milionů. Za celý rok 2025 pak Nebius vygeneroval tržby ve výši 529,8 milionu dolarů (meziročně +479 %).

Pod odhady Wall Street skončila také upravená EBITDA, jež ve čtvrtém kvartálu dosáhla 15 milionů dolarů při konsenzu 22,6 milionu. Záporný EPS činil 0,68 dolaru oproti očekávaným 0,44 dolaru.

Provozní náklady společnosti vzrostly ve 4Q meziročně o 169 procent na 462,2 milionu dolarů. Kapitálové výdaje ve stejném období se vlivem nákupů nemovitostí a vybavení rovněž významně rozrostly, a to na 2,06 miliardy dolarů, což je o 392 procent více než před rokem.

Rok 2025 společnost zakončila s aktivním výkonem přibližně 170 MW, zatímco cíl byl „jen“ 100 MW. Firma je nadále na dobré cestě k dosažení 800 MW až 1 GW připojeného výkonu do konce letošního roku. Do té doby rovněž počítá s ročními opakovanými příjmy (ARR) ve výši sedmi až devíti miliard dolarů.

Nebius Group se profiluje jako tzv. „neocloud“ alternativa k tradičním hyperscalerům. Společnost vznikla oddělením od nizozemské firmy Yandex N.V., která dříve vlastnila ruský technologický gigant Yandex. V roce 2024 Yandex N.V. prodala veškerá svá ruská aktiva a přejmenovala se na Nebius Group, čímž se zcela distancovala od Ruska. Firma nyní sídlí v Nizozemsku a zaměřuje se na vývoj AI a cloudových technologií.

Její CEO Arkadij Volož, spoluzakladatel původního Yandexu, se již dříve veřejně postavil proti ruské invazi na Ukrajinu a zdůraznil, že Nebius nemá žádné právní ani provozní vazby na Rusko.

Zdroj foto: Nebius

 


