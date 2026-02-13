Hledat v komentářích

Rivian překvapil investory: hlásí první roční hrubý zisk a razantně navýší dodávky

Rivian překvapil investory: hlásí první roční hrubý zisk a razantně navýší dodávky

13.02.2026 10:08
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americký výrobce elektromobilů Rivian překonal svými výsledky za loňské čtvrté čtvrtletí očekávání Wall Street, a navíc uvedl, že letos plánuje výrazný nárůst dodávek vozidel. Na druhé straně automobilka varovala, že bude nadále prodělávat peníze při uvedení svého klíčového modelu nové generace R2. Akcie ve čtvrtečním aftermarketu přesto reagovaly silným růstem, a to až o 15 procent.

Navzdory problémům se slabou poptávkou v celém odvětví vykázal Rivian ve čtvrtém čtvrtletí upravenou ztrátu ve výši 54 centů na akcii, což je lepší než trhem očekávaný deficit 69 centů. Tržby dosáhly 1,29 miliardy dolarů, což bylo rovněž těsně nad prognózou Wall Street.

Společnost ale hlavně dokázala dosáhnout svého prvního ročního hrubého zisku, což je metrika investory pečlivě sledovaná. Hrubý zisk loni činil, po ztrátě 1,2 mld. USD v předchozím roce, 144 milionů dolarů. Stalo se tak díky společnému podniku v oblasti softwaru a služeb s Volkswagenem, který vykompenzoval ztráty automobilového podnikání ve výši 432 mil. USD. Automobilce se navíc ve čtvrtém kvartálu podařilo snížit náklady na dodané vozidlo o více než 7 200 dolarů ve srovnání s předchozím rokem.

Výhled Rivianu pro letošní rok pak počítá s navýšením dodávek vozidel na 62 až 67 tisíc kusů, což by znamenalo nárůst o 47 až 59 procent ve srovnání s rokem 2025. Tento nárůst by mělo podpořit uvedení SUV R2 na trh během druhého čtvrtletí. Automobilka také uvedla, že očekává upravenou ztrátu před zdaněním za rok 2026 mezi 1,8 a 2,1 mld. USD a kapitálové výdaje mezi 1,95 a 2,05 mld. USD. Loni byla upravená ztráta před zdaněním 2,1 mld. USD a kapitálové výdaje 1,7 mld. USD.

Generální ředitel společnosti RJ Scaringe očekává, že model R2 bude do konce roku 2027 tvořit "většinu objemu" podniku, protože se zvýší výroba ve jediné továrně firmy v Illinois, řekl v rozhovoru pro CNBC.

Investorům pak Scaringe popsal rok 2025 jako "základní rok" pro Rivian, přičemž uvedl, že rok 2026 bude pro společnost "zlomovým bodem". Automobilka musí splnit sliby technologického pokroku a zvýšené ziskovosti s modelem R2. Středně velké vozidlo za přibližně 45 tisíc dolarů by mělo osekat náklady na výrobní materiály o polovinu, snížit složitost výroby a výrazně zvýšit poptávku i prodeje.

Pozitivní výsledky Rivianu přichází v nelehké době pro celý americký sektor elektromobilů. Loňský rok byl velice náročný: prodeje od konce září, kdy skončila daňová úleva ve výši 7 500 dolarů pro kupující EV, klesají. To vyvolalo obavy, zda je poptávka po bateriových vozidlech bez těchto dotací skutečná.

Úlevy přitom byly zdrojem stovek milionů dolarů v ročních příjmech výrobců. Hlavní automobilky jako General Motors, Ford Motor nebo Stellantis tak oznámily odpisy v miliardách dolarů, protože své ambice v oblasti elektromobilů omezily.

 

