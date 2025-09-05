Hledat v komentářích

Detail - články
Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?

Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?

05.09.2025 6:54
Autor: Redakce, Patria.cz

Walter Isaacson z Tulane University hovořil na CNBC o tom, že úvahy o vládním podílu ve společnosti Intel spadají do „státního kapitalismu“. Na CNBC se diskutovalo o tom, že tímto směrem kráčí obvykle země jako Čína či některé latinskoamerické státy. Profesor k tomu dodal, že v podobném systému závisí podnikatelský úspěch často na tom, jaké má kdo politické vazby a známosti.

Isaacson míní, že posun k uvedenému systému znamená pohyb ke „zkorumpovanému chaosu“. Podle něj jdou Spojené státy skutečně touto cestou, ale na druhou stranu profesor podle svých slov souhlasí s názory, podle kterých USA musí znovu obnovit a posílit svůj výrobní sektor, včetně produkce čipů. „Je to jen otázka toho, jak takového cíle dosáhnout.“ Jedním ze způsobů mohou být cla, a to zejména v oblasti související s národní bezpečností.

S čím ale ekonom nesouhlasí, jsou „náhodné kroky“, kterými by podle něj bylo například zmíněné získání akciového podílu v Intelu. „Nesmíme zapomínat, co je cílem. Tím je výroba čipů na domácí půdě.“ A k takovému cíli získávání vlastnických podílů ve firmách jako Intel podle experta nevede. Neexistuje ale žádný prostor pro spolupráci vlády a veřejného sektoru například v energetice? Na tuto otázku Isaacson odpověděl, že podle něj jsou podobné programy pochybné a jsou lepší způsoby, jak dosáhnout požadovaných cílů. Ač je zastáncem volného trhu, jednu z cest podle něj představují cla.

Isaacson také uvedl, že například dotace mohou pomoci k dlouhodobému rozvoji využívání solární energie. Pokud by toto byl cíl Spojených států, dotace k němu mohou vést a nepůjde přitom o zmíněnou formu kapitalismu, kde rozhodují známosti a vazby na politiky. Rozdíl pak podle experta spočívá v tom, když se vláda na jednu stranu podílí třeba na budování základní přenosové soustavy a reguluje jí. Ale na druhou stranu je nevhodné, aby například budovala sítě nabíjecích stanic pro elektromobily. Kdyby přitom o získávání podílů v soukromých firmách hovořily předchozí vlády, podle profesora by to bylo hodnoceno jako něco nepřijatelného.

Gil Luria ze společnosti D. A. Davidson na CNBC naopak hovořil o tom, že získání vládního podílu je naprosto nutné. USA totiž musí být schopné vyrábět vlastní čipy. Intel měl podle něj řadu příležitostí, nyní ale musí „intervenovat vláda, dát mu nefér výhody a když tak učiní, bude chtít podíl na tomto podniku.“ Luria dodal, že obecně nikdo nechce, aby vlády podobným způsobem zasahovaly, ale „tohle je otázka národní bezpečnosti“. K něčemu podobnému přitom došlo po finanční krizi v bankách, kterým vláda také pomohla a získala podíl na vlastním jmění. A „ostatní akcionáři Intelu nejsou primárním problémem, tím je národní bezpečnost.“ Tito akcionáři přitom mají spíše důvod k radosti, protože vláda dá této firmě ony „nefér výhody“.

Zdroj: CNBC

 

    A on tam není?
    05.09.2025 7:50

    to jako že v USA není politika a kapitalismus rovná se korupce, že by to u nich bylo lepší, vždyť státní zakázky jim jdou napředu, příklad zbrojař Strnad vydělal 300 mld. a schodek rozpočtu je 300 mld., nakonec až se škrtnou dluhy, komu se asi škrtnou aktiva, chudákům, co mají majetek do 20 mil., bude to jen účetní operace, kapitalismus se se svýni dluhy vypořádá dočasným opatřením, aľa socialismus, proto ten stálý růst ceny zlata a burz, ale ta se také zreguluje, bohatí a hloupí ostrouhají
    rob
