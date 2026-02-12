Mercedes dojíždí na čínskou konkurenci. Automobilka hlásí prudký propad zisku a varuje před náročným rokem

Německý výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz oznámil prudký pokles celoročního zisku a varoval před náročnými časy, které následují po již tak těžkém loňském roce poznamenaném intenzivní konkurencí ze strany čínských společností a celními náklady. Akcie reagovaly poklesem až o pět procent, později ztrátu částečně umazaly.
Automobilka loni vykázala celoroční provozní zisk ve výši 5,8 miliardy eur, což je meziročně pokles o 57 procent. Očekávání analytiků navíc byla podstatně vyšší, a to až o 6,6 miliardy.
Čistý zisk klesl o 48,8 procenta na 5,3 miliardy eur a byl nejslabší od roku 2020, tedy v době covidové pandemie. Tržby klesly o devět procent na 132,2 miliardy eur, prodej se snížil o devět procent na 1,8 milionu vozů.
Skupina uvedla, že její zisky byly ovlivněny devizovými překážkami a konkurencí v Číně, jež vedla k nižším maržím. Podnik navíc musel započítat celní náklady ve výší jedné miliardy eur.
"V dynamickém tržním prostředí zůstaly naše finanční výsledky v souladu s našimi očekáváními díky našemu ostrému zaměření na efektivitu, rychlost a flexibilitu," uvedl v prohlášení Ola Källenius, předseda představenstva skupiny Mercedes-Benz.
Vedení plánuje utahovat opasky, protože očekává tlak na ziskové marže, jednak kvůli clům a jednak kvůli neustupující silné konkurenci v Číně. Upravenou návratnost z výroby osobních aut tak čeká na úrovni tří až pěti procent, zatímco loni to bylo pět procent. Aby společnost podpořila ziskovost, tak plánuje snížit náklady a globální výrobní kapacitu o více než desetinu na 2,2 milionu vozů.
Mercedes se snaží zeštíhlit, ale brzdí jej pracovní dohody v Německu, kde se nachází téměř polovina výrobní kapacity. Dohody chrání tovární pracovní místa až do roku 2035, podotýká agentura Bloomberg. Proto Mercedes sází spíše na přirozený úbytek pracovníků odchody do důchodu a omezuje své kapacity v zahraničí.
Zlepšení prodejních výsledků bude do značné míry záviset na Číně, kde dodávky Mercedesu loni klesly přibližně o pětinu. Poptávka po luxusních vozech na největším automobilovém trhu světa zůstává utlumená, zatímco domácí značky nadále získávají podíl na trhu. Společnosti jako BYD nebo Xiaomi si získávají zákazníky elektromobily s bohatou nabídkou chytrých funkcí za konkurenceschopné ceny, což tlačí marže v celém odvětví dolů, píše Bloomberg.
Aby tak Mercedes zlepšil svou pozici v asijské zemi, uvede tam na trh nové modely, včetně prodloužené verze nové elektrické limuzíny CLA, přepracovaného SUV GLB a modernizované vlajkové lodi S-Class.
V návaznosti na hospodářské výsledky Mercedes rovněž navrhl snížit dividendu na 3,50 eura na akcii, z loňských 4,30 eura.