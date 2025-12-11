Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Rally po snížení sazeb Fedem končí, Oracle zklamal trhy

Rally po snížení sazeb Fedem končí, Oracle zklamal trhy

11.12.2025 8:50
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální akciová rally po snížení sazeb Fedem rychle vyprchala, když výsledky Oracle zklamaly investory. Fed prosadil další uvolnění politiky i přes odpor části hlasujících členů i regionálních prezidentů, což naznačuje možné třenice v roce 2026.

Článek se odemkne 11.12.2025 9:50

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Zámořské indexy posílily po snížení sazeb
10.12.2025 22:02
Zámořské indexy posílily po snížení sazeb
Americké akcie dnes rostly poté, co Fed potřetí v řadě snížil sazby o...
Holubičí Fed naskočil na býčí vlnu technologické revoluce
10.12.2025 22:10
Holubičí Fed naskočil na býčí vlnu technologické revoluce
Čekali jsme od Fedu jestřábí snížení sazeb, ale nakonec jsme se dočka...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.12.2025
9:19Komerční banka, a.s.: Změna majetkové účasti KB v jiné společnosti
8:50Rally po snížení sazeb Fedem končí, Oracle zklamal trhy  
8:50Rozbřesk: Fed už zase nakupuje dluhy a eurodolar je na 1,17
6:06Investiční výhled 2026: Dluhy dlouho nejsou problém... Až najednou ano  
10.12.2025
22:10Holubičí Fed naskočil na býčí vlnu technologické revoluce
22:02Zámořské indexy posílily po snížení sazeb  
20:02Fed snížil sazby o čtvrt bodu
17:55Trh a společnosti nyní a před 25 lety…
17:06Inflace v listopadu zvolnila, stál za tím vývoj cen potravin
16:31Malý krok pro člověka, velký skok pro AI? Start-up podporovaný Nvidií vytrénoval první model přímo ve vesmíru
15:09Nová studie: Brexit má skutečně znatelné negativní dopady na britskou ekonomiku
13:16Snižování sazeb se chýlí ke konci, "obchod zklamání" posouvá výnosy na šestnáctiletá maxima
11:47Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled čínské ekonomiky, ale vyzval k reformám
11:36KKCG Financing a.s.: Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu
11:20Fed dnes opět sníží sazby, ale co bude dál? Evropské trhy dopoledne většinou v červeném  
11:15Fed míří ke snížení sazeb. Trhy čekají na akciích největší pohyb od března  
9:50SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
9:41Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci
9:38Americká centrální banka dnes zřejmě znovu sníží úrokové sazby
9:25Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Broadcom Inc (10/25 Q4, Aft-mkt)
Imperial Petroleum Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
22:15Costco Wholesale Corp (11/25 Q1)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět