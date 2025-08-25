Hledat v komentářích

Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella

Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella

25.08.2025 11:17
Autor: Redakce, Patria.cz

Investorům se v tomto týdnu dýchá lépe poté, co předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell v pátek naznačil, že se blíží snížení úrokových sazeb.

Slok: Inflace tlačí sazby nahoru, vývoj ekonomiky dolů
24.08.2025 16:16
Slok: Inflace tlačí sazby nahoru, vývoj ekonomiky dolů
Torsten Slok ze společnosti Apollo se domnívá, že inflace v USA roste...
Goldman Sachs predikuje i příští rok inflaci znatelně nad cílem, Mishkin mírní odhady poklesu sazeb
25.08.2025 6:01
Goldman Sachs predikuje i příští rok inflaci znatelně nad cílem, Mishkin mírní odhady poklesu sazeb
Frederic Mishkin působil mimo jiné ve vedení americké centrální banky ...
Víkendář: Zlatý standard zčásti bránil fiskální dominanci, v USA nastoupila nejvíce bezohledná fiskální politika v historii
24.08.2025 8:21
Víkendář: Zlatý standard zčásti bránil fiskální dominanci, v USA nastoupila nejvíce bezohledná fiskální politika v historii
Na to, aby se dalo hovořit o skutečné fiskální dominanci, musí monetár...
Mimořádná ochota platit za to, co je. Kvůli tomu, co bude
23.08.2025 16:29
Mimořádná ochota platit za to, co je. Kvůli tomu, co bude
Valuace akciového trhu v podstatě ukazují na ochotu investorů platit z...
Trump oznámil podíl v Intelu a plán na cla pro nábytek, evropské futures jsou v červeném
25.08.2025 8:34
Trump oznámil podíl v Intelu a plán na cla pro nábytek, evropské futures jsou v červeném
Akciové trhy po pátečním vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella výrazně r...
Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?
25.08.2025 9:02
Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?
Slabá investiční aktivita brzdí v posledních dvou dekádách růst nejen ...


