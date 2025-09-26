Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?

Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&P 500 zvýšil zisky o 10,8 %, přičemž více než 80 procent firem překonalo očekávání analytiků. Hlavními tahouny byly technologie, komunikace a finanční sektor, zatímco energetika zaznamenala dvojciferný propad. „Ta výsledková sezóna prakticky byla o AI,“ shrnul analytik Branislav Soták a dodal, že právě umělá inteligence se stala klíčovým motorem růstu nejen u technologických gigantů, ale i u firem, které donedávna stály spíše v jejich stínu.
Obsah:
00:00:39
00:03:56 AMD
00:11:41 Vyplatí se investice do AI?
00:14:04
00:17:47
00:23:41 Meta
00:32:21
00:36:23
00:38:32
00:43:19 Palantir
00:48:39 Uber
00:51:01 Mercadolibre
00:54:50 Americký bankovní sektor
00:57:22 Newmont
01:01:07 Výhled na Q3
je stále bezkonkurenční lídr
Největší pozornost investorů tradičně směřovala na Nvidii. Firma znovu překonala odhady a potvrdila, že její čipy zůstávají nepostradatelným základem pro trénink i provoz velkých jazykových modelů. „50 % odběru hardwaru pro AI datová centra tvoří velké firmy, které známe jako big tech. A všechny tyto firmy během kvartálu výrazně navyšovaly už tak masívní kapitálové výdaje,“ uvedl Soták. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang navíc odhaduje cílový trh datacenter pro AI do konce dekády na tři až čtyři biliony dolarů, což naznačuje, že prostor pro další růst je stále obrovský. přitom nezůstává jen u dodávek hardwaru, ale investuje miliardy dolarů do startupů i do strategických partnerství, včetně stomiliardové dohody s OpenAI.
AMD jako vyzyvatel na vzestupu
Vedle Nvidie se snaží prosadit i AMD, které sice doručilo solidní výsledky, ale očekávání trhu byla vyšší. „Svrchovaným králem AI je stále . Ale už z definice může její tržní podíl jen klesat,“ připomíná Soták. AMD sází na novou generaci čipů MI450, která by měla být konkurenceschopná vůči architektuře Blackwell od Nvidie. Šéfka AMD Lisa Su odhaduje, že trh s grafickými akcelerátory dosáhne v roce 2028 velikosti 500 miliard dolarů. I pokud by si AMD dokázalo ukrojit pouze deset procent, znamenalo by několikanásobný růst oproti dnešní základně. AMD se tak snaží zopakovat svůj dřívější úspěch v serverových procesorech, kde dokázalo během patnácti let navýšit tržní podíl z jednoho procenta na čtyřicet procent trhu.
, Broadcom a noví velcí hráči
Vedle těchto dvou rivalů stojí za pozornost i Broadcom, který se specializuje na zakázkové čipy navržené přímo pro konkrétní klienty, a , jenž se díky obrovským investicím do cloudu stává plnohodnotným soupeřem technologických gigantů. plánuje kapitálové výdaje ve výši 30 miliard dolarů, což je zhruba polovina rozpočtu Googlu, a jeho cloudový byznys by měl v roce 2026 růst tempem 77 procent. Díky tomu se firma podle analytiků zařazuje do úzkého kruhu největších hráčů a její tržní kapitalizace se rychle blíží hranici jednoho bilionu dolarů.
drží monopol navzdory Číně
Z Evropy dorazily smíšené zprávy od . Výrobce litografických strojů čelí nejistotě kolem exportů do Číny, ale jeho monopol na nejmodernější výrobní procesy zůstává nedotčený. „Na dvounanometrové výrobní procesy má stále monopol ,“ zdůrazňuje Soták a dodává, že navzdory sankcím a regulatorním tlakům si firma udržuje silnou pozici, což dokládá i růst jejích akcií nad hranici 800 eur.
Meta, , a využívají AI jako motor růstu
V segmentu softwaru přinesla nad očekávání dobré výsledky Meta. Firma dokázala meziročně zvýšit tržby o 22 procent a zisky o 38 procent, což je u tak velké základny pozoruhodný výkon. „Meta to z big techu s AI myslí nejvíc vážně,“ míní Jakub Blaha. Masivní nábor špičkových vývojářů AI, za něž firma platí vstupní bonusy v řádech stovek milionů dolarů, posiluje její schopnost zlepšovat algoritmy a cílení reklamy. Instagram se mezitím přehoupl přes hranici tří miliard měsíčních uživatelů.
Google zase dokázal, že obavy z oslabení jeho vyhledávače byly přehnané – AI Overviews se staly součástí vyhledávání a firma dál roste. Konkrétně cloud o 32 procent, YouTube potvrzuje dominanci a autonomní divize Waymo se dostává před Teslu.
těží z růstu Azure o 39 procent a z hluboké integrace AI do svých služeb. Amazon zůstává jedničkou v cloudu, i když jeho růst je pomalejší a e-commerce segment čelí tlaku z Číny a obchodních cel.
Palantir roste spolu s valuací
Velkým tématem zůstává Palantir, který hlásí růst amerických komerčních tržeb o 93 procent a zákaznickou retenci na úrovni 130 procent. „Čím je ta firma větší, tím má rychlejší růst, což je podle mě něco ojedinělého,“ říká Blaha. Palantir navíc dosahuje výjimečné maržovosti a s provozní marží 57 procent patří k absolutní špičce. Jediným problémem je podle analytiků vysoká valuace, která může limitovat další růst ceny akcií.
Uber a jeho rozšiřující se ekosystém
K firmám, které si zaslouží více pozornosti, patří i Uber. Ten letos posílil o zhruba padesát procent a ukazuje, že obavy z nástupu robotaxi byly přehnané. „Myslím, že fundament Uberu roste daleko rychleji než zbytek trhu,“ říká Blaha. Uber těží z obrovské sítě 180 milionů měsíčních uživatelů a dál se rozkračuje do nových oblastí – kromě přepravy a doručování jídla rozvíjí partnerství, která časem umožní přes jeho platformu objednat prakticky cokoliv. Významným zdrojem příjmů se stává předplatné Uber One, které motivuje uživatele k častějším objednávkám a výrazně zvyšuje jejich útratu. Podle analytiků má Uber před sebou další prostor k růstu a jeho ocenění zůstává rozumné.
Mercadolibre: Jižní Ameriky a appka na všechno
Podobný příběh píše i Mercadolibre, přezdívané „Amazon Jižní Ameriky“. Firma však není jen e-commerce platformou, ale i významným hráčem ve finančních službách. Je druhým největším vydavatelem kreditních karet v regionu a v Brazílii představuje objem obchodů na její platformě tři procenta HDP celé země. „Bez Mercadolibre tam neuděláte vůbec nic,“ říká Blaha. Díky slabě rozvinutému bankovnímu sektoru v Latinské Americe má firma velký prostor růst i v oblasti financí, kde tradiční banky dlouhodobě zatěžovaly klienty vysokými poplatky a úroky. Systém Mercadolibre tak umožňuje lidem nejen nakupovat, ale i financovat jejich podnikání a spotřebu. Společnost roste tempem přes třicet procent ročně a podle analytiků má sílu stát se jednou z nejdůležitějších platforem rozvíjejících se trhů.
Banky a Newmont - stabilita mimo AI
Na výsledkovou sezónu reagoval i americký bankovní sektor, kdy velké banky vykázaly stabilní výsledky a těží z vyšších sazeb. Těžit by navíc mohly i ze slibovaného zmírnění regulací ze strany prezidenta USA Donalda Trumpa.
Zajímavým kontrastem byl těžař zlata Newmont. Firma rýžuje na základě vyšších cen drahých kovů, které jsou tradičně považovány za bezpečný přístav v době nejistoty, a její výsledky ukázaly, že komoditní tituly mohou v portfoliích investorů hrát důležitou stabilizační roli.
Výhled do dalšího kvartálu
Do třetího kvartálu vstupují trhy s očekáváním pokračující dominance technologických firem. Investice do AI zůstávají masivní a kapitálové výdaje dosahují rekordních hodnot. Zásadní otázkou je však monetizace těchto investic. „Celý trh po této příležitosti jde… ale všichni se budeme muset nechat překvapit, jestli skutečně monetizovatelná bude,“ uzavírá Branislav Soták.