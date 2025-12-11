Oracle dokázal zastínit i pozitivní zprávy z Fedu

Včerejší obchodování na Wall Street končilo v pozitivní náladě, za což se zasloužily zprávy z americké centrální banky. Fed snížil podle očekávání úrokové sazby o 25 bps. Zároveň nezměnil svou projekci sazeb pro příští roky v tzv. dots. Přesto ale jednání vyznělo jako holubičí, neboť Fed do prognózy kreslí pokles sazeb, přestože čeká citelně vyšší růst ekonomiky v příštím roce (2,3 pct). Důvodem je evidentně menší obava z inflace, jejíž prognóza pro rok 2026 naopak klesla (PCE 2,4 pct).
Ještě zajímavější je posun v postoji předsedy Powella, který vypadá, že se podvoluje tlaku na uvolňování politiky. Zdůrazňuje rizika pro trh práce a zapojuje efekt AI do optimistického výhledu pro ekonomiku. Fed krom toho bude preventivně stabilizovat peněžní trh nákupem pokladničních poukázek.
Co se ovšem rovněž potvrdilo, je rozpolcenost měnového výboru. Dva z hlasujících členů včera chtěli nechat sazby beze změny, jeden hlasoval pro 50bodové snížení. (Pokud by to někdo neuhodl, byl to Stephen Miran). Sám Powell tento rozkol hrál trochu stranou s tím, že ve složité situaci a s jedním nástrojem v ruce nelze čelit zároveň rizikům pro nezaměstnanost i inflaci. Je tedy pochopitelné, že se názory budou lišit.
Po konci řádného obchodování ale prezentoval své výsledky a dobrou náladu zkazil. Zisk Oraclu překonal očekávání, ale tržbám se to nepodařilo, přestože jejich růst je vysoký. Firma navíc ohlásila vyšší kapitálové výdaje, než se čekalo, navýšila i jejich výhled pro příští rok a oznámila, že přínos na tržbách bude vidět až později. Právě to investory vystrašilo a stáhlo dolů celý trh. totiž řadíme do problémové části AI byznysu kvůli jeho vysokému zadlužení, negativnímu cash flow a silné expozici na OpenAI.
Během dopoledne se přesto situace postupně zlepšuje. Mezi evropskými akciovými indexy sice stále vidíme červený AEX, který je technologicky více exponovaný. Naproti tomu DAX či FTSE100 se posunuly mírně do zeleného a CAC40 roste o slušných půl procenta. Americké futures zatím naznačují pokles při rozjezdu dalšího obchodního dne, přičemž Nasdaqu věstí asi 0,8procentní ztrátu.
Dluhopisy v zámoří ocenily zprávy z Fedu, načež se dnes dopoledne konsolidují. Evropské dluhopisy se rovněž nikam moc neposouvají. Zlato se obchoduje v plusu, přestože své zisky z rána už korigovalo. Eurodolar stoupl do prostoru kolem 1,1700 díky Fedu, načež se zde usazuje už bez velkých změn.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:17 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2163
|-0.1436
|24.2703
|24.2085
|CZK/USD
|20.6880
|-0.2603
|20.7630
|20.6875
|HUF/EUR
|381.8682
|-0.0025
|383.1737
|381.5023
|PLN/EUR
|4.2263
|0.0339
|4.2334
|4.2234
|CNY/EUR
|8.2619
|0.0249
|8.2714
|8.2496
|JPY/EUR
|182.4190
|0.0307
|182.5693
|181.9585
|JPY/USD
|155.8580
|-0.0753
|156.1630
|155.4900
|GBP/EUR
|0.8751
|0.1528
|0.8758
|0.8738
|CHF/EUR
|0.9335
|-0.1924
|0.9360
|0.9335
|NOK/EUR
|11.8191
|0.2255
|11.8377
|11.7922
|SEK/EUR
|10.8337
|-0.0719
|10.8552
|10.8015
| USD/EUR
|1.1705
|0.1065
|1.1707
|1.1682
|AUD/USD
|1.5036
|0.3470
|1.5090
|1.4970
|CAD/USD
|1.3806
|0.0982
|1.3823
|1.3785