Britský těžař BP zvýšil čtvrtletní zisk o 32 procent, zastaví odkupy akcií

Britská těžební společnost v posledním čtvrtletí loňského roku zvýšila základní zisk meziročně o 31,8 procenta na 1,54 miliardy USD (31,3 miliardy Kč). Firma současně oznámila, že pozastaví program odkupu svých akcií, aby mohla více investovat do ropných a plynárenských projektů a posílit své hospodaření v době, kdy se projevuje dopad nižších cen ropy. Akcie na londýnském trhu reagují poklesem o více než 4 %.
Výsledky byly v souladu s očekáváním analytiků. Základní zisk je provozní zisk po zohlednění nákladů na obnovu produkce a bez jednorázových položek. V ropném průmyslu se často používá jako hlavní ukazatel ziskovosti.
Firma uvedla, že správní rada se rozhodla pozastavit odkup akcií podniku, aby mohla přebytečnou hotovost použít na rychlejší posílení své rozvahy. Za uplynulé tři měsíce odkoupila firma vlastní akcie za 750 milionů USD.
Společnost ve čtvrtém čtvrtletí zaúčtovala různé odpisy, které podle agentury Reuters dosáhly celkem 4,2 miliardy USD. Souvisely převážně s divizí solární energie Lightsource a s americkým podnikem na bioplyn Archaea. Firma také za 1,5 miliardy USD prodala minoritní podíl ve svých pevninských ropných polích v USA.
"Rok 2025 byl rokem příznivých základních finančních výsledků, silné provozní výkonnosti a významného strategického pokroku," uvedla prozatímní ředitelka Carol Howleová. Dodala ale, že je potřeba toho udělat mnohem více. Za celý rok základní zisk firmě klesl na 7,5 miliardy USD, o rok dříve činil téměř devít miliard USD.
Společnost koncem loňského roku oznámila, že od dubna se její generální ředitelkou stane Meg O'Neillová, dosavadní ředitelka australské společnosti Woodside Energy. Ve funkci nahradí Murraye Auchinclosse, který nečekaně rezignoval. O'Neillová bude první ženou v čele jednoho z pěti největších ropných koncernů světa a zároveň první šéfkou , která nepochází přímo z firmy.
Společnost začátkem loňského roku oznámila, že definitivně opouští strategii snižování produkce uhlovodíků a bude se méně věnovat obnovitelným zdrojům. Prioritou se tak opět stane tradiční těžba ropy a plynu. Tato strategie předpokládá, že se do roku 2027 zbaví aktiv za 20 miliard dolarů, sníží dluh a také omezí náklady.
Evropský ropný a plynárenský sektor se teď nachází v obtížném období. Ceny ropy loni zaznamenaly největší roční pokles od pandemie nemoci covid-19, částečně kvůli obavám z nadměrné nabídky na trhu. Konkurenční firmy Equinor a vykázaly ve čtvrtletí slabší zisk, mimo jiné s odkazem na nižší ceny ropy.