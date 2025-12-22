Hledat v komentářích

Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna

22.12.2025 11:46
Autor: Redakce, Patria.cz

Se začátkem nového roku se mohou zájemci o investování, stejně jako v předchozích letech, těšit na Investiční fórum, kde vystoupí řada vystoupí přední ekonomové, bankéři a investiční odborníci z Česka i zahraničí. Partnerem akce, jež se uskuteční ve středu 7. ledna 2026 v Praze, jsou také Patria Finance a server Patria.cz. I proto se můžete těšit na diskuzní panel s analytikem Patria Finance Branislavem Sotákem.

Na investičním fóru se návštěvníci z úst bezmála tří desítek expertů ze světa investice a financí dozví, jak se mohou vyvíjet kapitálové, měnové a komoditní trhy v příštím roce nebo co čeká svět alternativních investic, realit a kryptoměn. Během série moderovaných diskuzí a samostatných přednášek tak získají ucelený pohled na to, kde hledat růst a jak efektivně chránit své portfolio.

Přednáška Braňa Sotáka se uskuteční v poledne a nese hravý název Schrödingerovy investiční (v)tipy. Analytik na ní představí mj. tipy z Investičního výhledu Patria Finance pro rok 2026.

Tradiční celodenní akce se lze zúčastnit osobně i online. Registraci a kompletní program najdete ZDE.

 Kam úspěšně investovat v 2026 event
 


